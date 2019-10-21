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21 жовтня • оновлено в 21:47
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В аеропорту "Бориспіль" перекривали термінали: все про НП

23.6т Читати матеріал російською

Увечері в понеділок, 21 жовтня, аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив обслуговування в терміналах через можливе розсіювання шкідливих речовин із вмістом аміаку.

Подробиці повідомила пресслужба установи в Facebook.

"У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", – йдеться у повідомленні.

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У "Борисполі" заявили про викид шкідливих речовин

kbp.aero

На місце НП прибула комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Незабаром було озвучено висновок: "Якість повітря відповідає допустимим нормам".

Діяльність аеропорту відновили. Термінали запрацювали в штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Embraer-195LR польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в міжнародному аеропорту Одеси, через що пілотам довелося летіти в київський аеропорт "Бориспіль".

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Місце
Україна Бориспіль
Тег
аеропорт Бориспіль
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Який то свидомит хотел бежать но обоссался по пути? Не уж то Тупчинов? Кстати где сегодня эта куриная жoпа?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Великий Кормчий, Порошенко скорее всего домой на Мальдивы вылетал. От него обычно все в обморок падают.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Это быкотека
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