В аеропорту "Бориспіль" перекривали термінали: все про НП

Увечері в понеділок, 21 жовтня, аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив обслуговування в терміналах через можливе розсіювання шкідливих речовин із вмістом аміаку.

Подробиці повідомила пресслужба установи в Facebook.

"У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", – йдеться у повідомленні.

У "Борисполі" заявили про викид шкідливих речовин kbp.aero

На місце НП прибула комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Незабаром було озвучено висновок: "Якість повітря відповідає допустимим нормам".

Діяльність аеропорту відновили. Термінали запрацювали в штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Embraer-195LR польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в міжнародному аеропорту Одеси, через що пілотам довелося летіти в київський аеропорт "Бориспіль".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!