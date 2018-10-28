Ножем в горло: АТОвець по-звірячому вбив дружину під Луцьком

У лісосмузі під Луцьком колишній учасник АТО вбив цивільну дружину, завдавши їй смертельний удар ножем в горло.

Про це на сторінці в Facebook повідомила психолог, керівник Центру допомоги воїнам Олена Звєрєва, зазначивши, що воїн пройшов з 2014 року пекло війни, мав контузії, в 2017 році повернувся додому.

"Він неодноразово лікувався в психіатричній лікарні, є інвалідом 2 групи, скоїв убивство! Подзвонив першим побратимам, Павло Ковальський і Саша Серватовіч разом зі мною виїхали в Звіровське лісництво. На жаль, жінку врятувати було вже пізно - удар ножем в горло шансів не залишив", - написала вона.

Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження, жінка під час збору грибів в лісі почала сміятися і морально принижувати чоловіка, який був у зоні військового конфлікту, повідомляє "VL. Область.онлайн" .

Звєрєва вважає, що жінка сама своєю поведінкою спровокувала чоловіка на це вбивство.

Вона називає дії жінки неправильними, адже вона фактично довела його своїми висловлюваннями до радикальної міри свого покарання.

"В українській традиції чорнорота жінка це звичайно не добре, але що ж поробиш, от і ляпає ця ніби то дружина усіляке глупство, на кшталт "щоб ти здох", або "іди геть, я собі 100 таких знайду", і все б нічого, якщо чоловік терплячий ( бо так вчила мама), або слабодухий ( то мій хрест). Та зовсім інакша реакція воїна, в котрого сила духу і жага дій кипить аж через край, таке безневинне глупство в нього викликає вибух вулкану з адреналіну, тестостерону і інших хімічних речовин, все тіло кричить алярм і вимагає реакції на захист, тому якщо ти настільки глупа, що не тримаєш язика, то вчися швидко бігати!" - написала вона.

У мережі розгорілася суперечка відносного резонансної справи, деякі стали виправдовувати вбивцю, інші - навпаки.

"Мало хто пише про жінку, співчуття її родині. Відбувається таке свідоме чи не зовсім виправдання вбивства. Більш того, я читаю про те, що жінка сама спровокувала, сама довела - це таке дно-днище, що немає слів. Уже давно весь цивілізований світ не виправдовує гвалтівників, вбивць і так далі в стилі "спровокувала, не так одяглася, не те сказала".І тільки у нас далі тривають ці танці на костях. Після всього цього хочеться завершити одним реченням: не тим шляхом ми йдемо, друзі. І незрозуміло, куди прийдемо", - зазначила відома журналістка з Луцька Аріна Крапка.

"За чотири останні роки наше суспільство не тільки радикалізувалося, а й стало таким, яке мислить примітивними шаблонами: всі учасники АТО без винятку герої, а ті, хто їх "образив","вороги народу" і московські прихвосні. На жаль, в цій житті все набагато складніше і не потрібно забувати, що наша армія переважно робітничо-селянська і в ній багато таких, яких забирали туди не особливо запаріваючись станом психічного здоров'я та схильністю, перш за все, до алкоголю", - зазначив коментатор.

"Проблему треба вирішувати з двох сторін. Тому і війна не виправдовує злочину, і жінки (а по правді не тільки жінки) є такі, які свідомо провокують. Мені такі попадалися. Так що в цій історії, по-моєму, всі молодці" , - додав він.

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