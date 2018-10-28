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/Розслідування

Ножем в горло: АТОвець по-звірячому вбив дружину під Луцьком

8.1тЧитати матеріал російською

У лісосмузі під Луцьком колишній учасник АТО вбив цивільну дружину, завдавши їй смертельний удар ножем в горло.

Про це на сторінці в Facebook повідомила психолог, керівник Центру допомоги воїнам Олена Звєрєва, зазначивши, що воїн пройшов з 2014 року пекло війни, мав контузії, в 2017 році повернувся додому.

"Він неодноразово лікувався в психіатричній лікарні, є інвалідом 2 групи, скоїв убивство! Подзвонив першим побратимам, Павло Ковальський і Саша Серватовіч разом зі мною виїхали в Звіровське лісництво. На жаль, жінку врятувати було вже пізно - удар ножем в горло шансів не залишив", - написала вона.

Ножем в горло: АТОвець по-звірячому вбив дружину під Луцьком

Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження, жінка під час збору грибів в лісі почала сміятися і морально принижувати чоловіка, який був у зоні військового конфлікту, повідомляє "VL. Область.онлайн" .

Звєрєва вважає, що жінка сама своєю поведінкою спровокувала чоловіка на це вбивство.

Вона називає дії жінки неправильними, адже вона фактично довела його своїми висловлюваннями до радикальної міри свого покарання.

"В українській традиції чорнорота жінка це звичайно не добре, але що ж поробиш, от і ляпає ця ніби то дружина усіляке глупство, на кшталт "щоб ти здох", або "іди геть, я собі 100 таких знайду", і все б нічого, якщо чоловік терплячий ( бо так вчила мама), або слабодухий ( то мій хрест). Та зовсім інакша реакція воїна, в котрого сила духу і жага дій кипить аж через край, таке безневинне глупство в нього викликає вибух вулкану з адреналіну, тестостерону і інших хімічних речовин, все тіло кричить алярм і вимагає реакції на захист, тому якщо ти настільки глупа, що не тримаєш язика, то вчися швидко бігати!" - написала вона.

У мережі розгорілася суперечка відносного резонансної справи, деякі стали виправдовувати вбивцю, інші - навпаки.

"Мало хто пише про жінку, співчуття її родині. Відбувається таке свідоме чи не зовсім виправдання вбивства. Більш того, я читаю про те, що жінка сама спровокувала, сама довела - це таке дно-днище, що немає слів. Уже давно весь цивілізований світ не виправдовує гвалтівників, вбивць і так далі в стилі "спровокувала, не так одяглася, не те сказала".І тільки у нас далі тривають ці танці на костях. Після всього цього хочеться завершити одним реченням: не тим шляхом ми йдемо, друзі. І незрозуміло, куди прийдемо", - зазначила відома журналістка з Луцька Аріна Крапка.

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"За чотири останні роки наше суспільство не тільки радикалізувалося, а й стало таким, яке мислить примітивними шаблонами: всі учасники АТО без винятку герої, а ті, хто їх "образив","вороги народу" і московські прихвосні. На жаль, в цій житті все набагато складніше і не потрібно забувати, що наша армія переважно робітничо-селянська і в ній багато таких, яких забирали туди не особливо запаріваючись станом психічного здоров'я та схильністю, перш за все, до алкоголю", - зазначив коментатор.

"Проблему треба вирішувати з двох сторін. Тому і війна не виправдовує злочину, і жінки (а по правді не тільки жінки) є такі, які свідомо провокують. Мені такі попадалися. Так що в цій історії, по-моєму, всі молодці" , - додав він.

Ножем в горло: АТОвець по-звірячому вбив дружину під Луцьком
Ножем в горло: АТОвець по-звірячому вбив дружину під Луцьком

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція знайшла у АТОшника схрон зі зброєю: йому загрожує в'язниця.

Місце
УкраїнаЛуцьк
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van Dijk Max
van Dijk Max
жана не пральна ответила на вопрос - чей крым
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Натанов Иван
Натанов Иван
быдлы, ну и быдлы вы, вы своим майданом открыли двери всем уродам, ублюдкам, а сколько этих мразей с Донбасса вернется? они у вас ещё много жизней заберут. молитесь на ополченцев, чтоб они там их оставили.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дурное воспитание Сейчас неуместен разгул животных инстинктов, как за рубежом. Из фашистских газет 1944 года Из-за границ Вернулся Фриц К себе домой - в Германию. И слышит, он Со всех сторон Такие восклицания: "Послушай, Фриц! - Со всех страниц Кричат ему газеты. - Зачем ты грабишь частных лиц? Зачем насилуешь девиц? Очнись, подумай, где ты! Ты не во Франции теперь, Не в селах Украины. Послушай, Фриц, скорей умерь Ты свой инстинкт звериный. Когда-то грабил ты и жег Деревни Белоруссии, А нынче грабишь ты, дружок, Дома Восточной Пруссии... За рубежом Ты грабежом Был занят непрестанно. Но грабить свой, немецкий, дом - По меньшей мере странно!" В ответ раздался стекол звон И хриплый голос Фрица: - Я не могу, - воскликнул он, Уже остановиться! Впервые в газете "Правда", 1944, № 293, 7 декабря, под названием "Невольное признание".
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