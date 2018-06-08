"Новоросія" може повернутися: генерал СБУ заявив про небезпеку

Кремль, зазнавши невдачі зі створенням т.зв. "Новоросії", тимчасово відклав план з розчленовування України, але в будь-який зручний момент готовий повернутися до нього знову.

Про це заявив в ефірі ObozTV екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"Ми повинні розуміти, що завдяки патріотичній позиції одеситів ми врятували Одесу від "ОНР" - "Одеської народної республіки". Також врятували Харків, Херсон тощо. Але там залишається прошарок людей, який ми називаємо русофілами і українофобами. Вони нікуди не поділися. Були зачистки, були операції, трохи їх "побомбили" і вони затихли, а зараз з'явилися знову", - зазначив генерал.

За його словами, Одесу рятує від сплеску сепаратизму той факт, що вона віддалена від Росії.

"Кажуть, що Росія в далеку шухляду засунула план створення" Новоросії ". У шухляду, але не далеку. Якщо по карті дивитися - Харків, Донецьк, Луганськ, Херсон, Миколаїв, Одеса - ця коса у них перед очима, і вони хочуть цей план все-таки здійснити і чекають моменту. Ми повинні бути дуже обережними. Такі обставини можуть скластися в будь-який момент. Найближчим часом, я думаю, немає такої можливості, але не можна виключати, що це буде через рік, два тощо", - заявив Вовк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в курортному селищі Затока під Одесою вибухнув скандал через те, що в місцевому готелі транслювали підконтрольні терористам Донбасу телеканали "Новоросія" і "Оплот".

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