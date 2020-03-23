Головна Новини
23 березня • оновлено в 22:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Новітню військову техніку РФ зафіксували на Донбасі: з'явилися свіжі фото

2.3т
Читати матеріал російською

На окупованих територіях Донбасу зафіксовані новітні російські системи радіоелектронної боротьби.

Відповідні фото опубліковані на сайті міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Новітню військову техніку РФ зафіксували на Донбасі: з'явилися свіжі фото

informnapalm.org

"Ми отримали по своїх каналах нове візуальне підтвердження наявності на Донбасі новітніх російських систем РЕБ", – йдеться у повідомленні.

У Inform Napalm зазначають, що отримані дані доповнюють звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 березня, в якому йшлося про розкриття комплексів радіоелектронної боротьби: РБ-341В "Леєр-3", Р-934Б "Синиця" і РБ-636 "Свєт-КУ".

Також наводиться у приклад інший звіт СММ ОБСЄ, опублікований 22 березня. У ньому йшлося про те, що члени збройних формувань у Донецькій області не пропустили жодного патруля місії.

"Це вкотре демонструє агресивні наміри Росії, яка намагається приховати переміщення зброї та військової техніки на окупованій території ОРДЛО", – зазначили у спільноті.

Фото ОБСЄ

Фото ОБСЄ

informnapalm.org

За фото ОБСЄ встановлені координати розташування військової техніки

За фото ОБСЄ встановлені координати розташування військової техніки

informnapalm.org

Справа: елемент аерофотознімки. Зліва: фото для порівняння.

Справа: елемент аерофотознімки. Зліва: фото для порівняння.

informnapalm.org

Фото комплексу РБ-636 "Світло-КУ" в Луганську в 2016 році

Фото комплексу РБ-636 "Світло-КУ" в Луганську в 2016 році

informnapalm.org

Фото порівняння елементів комплексу РБ-636 "Світло-КУ"

Фото порівняння елементів комплексу РБ-636 "Світло-КУ"

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі найманець засвітив сучасну російську станцію радіоелектронної розвідки (РЕР) "Рубікон".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор воєнна техніка ОБСЄ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
Лори Бакхут (Laurie Buckhout), в прошлом начальник управления РЭБ сухопутных войск США, а ныне генеральный директор компании Corvus Group. По мнению Бакхут, ВС США не располагают сколь-нибудь серьезным арсеналом средств радиоэлектронного поражения. «У нас отличная радиоэлектронная разведка, и мы можем прослушивать противника 24 часа в сутки; но их [России] возможности по подавлению нашей радиосвязи превышают наши возможности на порядок», - сказала она. «Против них наша система управления просто беззащитна».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На четвертом фото левое переднее колесо в асфальт погрузилось?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинским нацистам помогает Америка, героям Донбасса помогает Россия. Какие проблемы?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Розслідування

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги