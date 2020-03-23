Новітню військову техніку РФ зафіксували на Донбасі: з'явилися свіжі фото

На окупованих територіях Донбасу зафіксовані новітні російські системи радіоелектронної боротьби.
Відповідні фото опубліковані на сайті міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
informnapalm.org
"Ми отримали по своїх каналах нове візуальне підтвердження наявності на Донбасі новітніх російських систем РЕБ", – йдеться у повідомленні.
У Inform Napalm зазначають, що отримані дані доповнюють звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 березня, в якому йшлося про розкриття комплексів радіоелектронної боротьби: РБ-341В "Леєр-3", Р-934Б "Синиця" і РБ-636 "Свєт-КУ".
Також наводиться у приклад інший звіт СММ ОБСЄ, опублікований 22 березня. У ньому йшлося про те, що члени збройних формувань у Донецькій області не пропустили жодного патруля місії.
"Це вкотре демонструє агресивні наміри Росії, яка намагається приховати переміщення зброї та військової техніки на окупованій території ОРДЛО", – зазначили у спільноті.
Фото ОБСЄ
informnapalm.org
За фото ОБСЄ встановлені координати розташування військової техніки
informnapalm.org
Справа: елемент аерофотознімки. Зліва: фото для порівняння.
informnapalm.org
Фото комплексу РБ-636 "Світло-КУ" в Луганську в 2016 році
informnapalm.org
Фото порівняння елементів комплексу РБ-636 "Світло-КУ"
informnapalm.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі найманець засвітив сучасну російську станцію радіоелектронної розвідки (РЕР) "Рубікон".
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