Новий скандал зi "Слугою народу": депутатка "пригріла вбивцю"

Скандали у команді "Слуги народу" і президента Володимира Зеленського відбуваються регулярно. І ось новий виток: з'ясувалося, що офіційно оформлений помічник нардепки Ганни Бондар раніше був засуджений за вбивство на 14 років позбавлення волі.

Що відомо про резонансну справу, як таке стало можливим – у матеріалі OBOZREVATEL.

Ганна Бондар пройшла у Раду після перемоги на 220-му мажоритарному окрузі у Києві. Архітекторка і чиновниця зі своєрідною репутацією (але про це пізніше) рвалася до влади від партії "Слуга народу". Як і інші "слуги" – позиціонуючи себе "новим обличчям, націленим на глобальні зміни". Проте все виявилося не так гладенько.

Народний депутат Ганна Бондар

У сьогоднішній публікації про перший "скелет у шафi" народної обраниці – її найближчого помічника.

У депутатки Бондар дійсно два помічники-консультанти, які працюють на постійній основі і з якими укладено трудовий договір, тобто отримують зарплату. Зазвичай це найдовіреніші особи.

Інформація, яку надіслали до редакції OBOZREVATEL, шокувала: анонімне джерело повідомило, що один iз помічників депутатки був судимий за вбивство.

Ось що з'ясувалося. Віталій Запорожець справді офіційно значиться помічником нардепа Бондар – а у 2011 році він застрелив людину.

У селі Семиполки Броварського району Київської області 35-річний Віталій Запорожець розстріляв із мисливської рушниці начальника Калитянського селищного відділку міліції Миколу Симоненка.

За словами очевидців, дія розгорталася на літньому майданчику місцевого бару. Віталій випивав iз друзями, а потім відбулася сварка з міліціонером. І все могло б на цьому скінчитися, але ні.

Віталій пішов додому, взяв там рушницю, повернувся і вистрілив упритул у правоохоронця. Після цього зник з місця злочину і ховався, поки його не затримали.

37-річний майор міліції, начальник Калитнянського селищного відділу внутрішніх справ Симоненко був убитий пострілом із мисливської рушниці біля кафе в селі Семиполки. Міліціонер нібито зробив зауваження Запорожцю щодо його поведінки

В постановi Броварського міжрайонного суду йдеться, що обвинувачений на той час працював охоронцем у держконцерні "Укрспецекспорт". На момент скоєння злочину (вбивства працівника міліції) Запорожець не був судимий, однак двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Запорожець вчинив тяжкий злочин

Один iз очевидців тих подій каже, що Віталія взяла під крило одна з націоналістичних політсил і це "підбадьорило" обвинуваченого.

За словами нашого співрозмовника, із Запорожця почали "робити" борця з режимом. Підключилися активісти з-поміж "свободівців", підтягнули місцевих жителів і заявили про "ментівське свавілля".

Підтримка Запорожця "Український тиждень"

"Перевищень і порушень з боку міліції на той час було чимало – це не секрет. Однак у випадку із Запорожцем був чистий кримінал. Село, чоловік "під мухою", сварка, пішов за рушницею. Застрелив людину, а потім втік – більше того, сховався! Сміливий, кажете? Який там борець із режимом! Я не стою грудьми за застреленого "мента", але вбивство є вбивство. Порушив закон – відповідай. Тим більше що і сам Запорожець зізнався, що стріляв. Але підключилися "свободівці", почали накачувати місцевих і понеслося" – емоційно розповідає джерело.

Віталій Запорожець у залі суду

Однак незважаючи на все це, суд виніс жорсткий вирок. У червні 2012 року Запорожцю дали 14 років позбавлення волі за статтею "Умисне вбивство" (максимальний – 15) .А у вересні 2013 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив цей вирок у силі.

Тієї ж осені почався Майдан, а вже у лютому 2014-го Віталій Запорожець... опинився на волі. Як так вийшло?

Річ у тім, що на хвилі Революції Гідності засудженого за умисне вбивство якимось чином включили до списків... політв'язнів, яких було "наказано" негайно випустити.

Постанова Ради від 24.02.2014 року

"Доручити Міністерству внутрішніх справ України та Генеральній прокуратурi України, у зв'язку з відсутністю в діях осіб, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, складу злочину (правопорушення), невідкладно забезпечити припинення кримінальних та адміністративних справ щодо цих осіб", – йдеться у Постанові, підписаній Олександром Турчиновим.

Таким чином засуджений за умисне вбивство вже через два дні, 26 лютого, опинився на волі.

А наступного дня були ухвалені зміни до Закону "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політв'язнів. Першим у списку був якраз Запорожець.

Віталій Запорожець після в'язниці Gazeta.ua

Таким чином вбивця був реабілітований як політв'язень. І ось зараз Запорожець сплив як помічник народного депутата від політсили, що здобула грандіозну перемогу на виборах і яку зараз розхитують скандали.

Чи варто дивуватися таким помічникам зі злочинним бекграундом? Не впевнений. Тим більше, що законослухняність нардепки Бондар тепер теж під питанням.

Але про це і про те, що ще приховує депутат – у нашій наступній публікації.

(Далі буде...)

В які скандали потрапили "слуги народу":

У мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Нардепка Ірина Борзова аж до серпня 2019 року заробляла на окупованих територіях.

САП відкрила кримінальне провадження після оприлюднення скандального запису розмови нібито між нардепом Юрієм Корявченковим (Юзік) та поліцією Кривого Рогу.

Нардеп Богдан Яременко під час голосувань листувався з кількома жінками, а в якийсь момент взагалі почав замовляти проститутку. Після публікації аморальних листувань у ЗМІ Яременко навіть не вибачився, а заходився погрожувати журналістам кримінальними справами.

У народного депутата від "СН" Андрія Богданця знайшли судимість за побиття людини. При цьому з'ясувалося, що "слуга народу" є ще й боржником з аліментів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!