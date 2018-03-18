Специально просматривая открытые данные о том, что США намерены или уже продают нам из вооружений, военной техники и оборудования, чаще всего оказывается, что это: ПТРК "Джавелин", снайперские системы "Баррет" и станции контр батарейной борьбы. Если внимательно присмотреться к таким сообщениям и комментариям, складывается впечатление о том, что происходит намеренная концентрация внимания именно на этих позициях, но вполне очевидно, что обо всем никто рассказывать не будет, ибо это – закрытая, секретная тема.

Тем не менее, мы уже точно знаем, что ВПК уже использует новые узлы и агрегаты для систем ПВО, что приводит многочисленные комплексы к новой жизни и новым возможностям. Оно и понятно, ведь системы, способные принять радикальную модернизацию, могут очень быстро становиться в строй уже с новыми возможностями и качествами. С другой стороны, некоторые позиции просто не имеют базы для модернизации, поскольку являются в принципе новыми.

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Понятно, что наиболее нуждающимися в притоке новой техники и оружия являются флот и авиация. По поводу путей восполнения пробелов именно в этих областях ВСУ, существуют различные мнения. Но в любом случае, понятно, что быстро развернуть собственное производство – невозможно, ибо не хватит ни сил, ни средств и вполне естественно предположить, что именно по этим направлениям мы и ожидаем реальной помощи партнеров. Трудно себе представить, что именно выбивают наши военные и как продвигаются соответствующие переговоры, но кое-что, происходящее в Штатах прямо сейчас, наводит на некоторые размышления.

Так, еще летом прошлого года, администрация Дональда Трампа, в рамках общей программы повышения экспортного потенциала США, запустила программу пересмотра условий экспорта вооружений, произведенных в США. Как отмечал сам президент, администрация Обамы создала слишком много искусственных барьеров, которые тормозят промышленность и не дают американским производителям высокотехнологичных вооружений, зарабатывать.

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В частности, было отмечено неоправданное ограничение на экспорт боевых дронов. И действительно, обамовские ограничения практически вывели американских производителей беспилотных летательных аппаратов из большой игры и на этом рынке стал доминировать Израиль, а вслед за ним и Китай. Такое положение дел было признано ошибочным и вредным, а потому начались разработки новых правил в области торговли боевыми беспилотниками.

На сегодня уже установлены основные критерии машин, которые могут получить зеленый свет на экспорт. На сегодня БПЛА способный принять на борт выше 500 кг полезной нагрузки и перевозить ее на расстояние свыше 300, гарантированно попадает под запрет экспорта. Это значит, что экспортный потенциал ударных дронов стремится к нулю, а именно такие системы наиболее востребованы. Насколько можно понять, уже согласовано выведение аппаратов со скоростью ниже 650 км/ч, с любыми характеристиками грузоподъемности и дальности, из категории "1" — подлежащих запрету на экспорт. Возможно, речь идет о куда большей либерализации правил. Ожидается, что в следующем месяце будут формализованы обновленные правила продаж БПЛА и тогда на экспорт могут пойти хоть и не самые топовые модели беспилотников, но уже в любом случае, это могут быть ударные машины.

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В этой связи хотелось бы заметить, что именно в наших условиях, когда более-менее в порядок приведены средства ПВО и замкнуты в единую систему, ударная составляющая авиации могла бы довольно быстро и эффективно наращиваться именно за счет ударных БПЛА.

В любом случае, через месяц уже можно будет говорить о возможности быстрого поднятия боеспособности наших ВВС: "Есть варианты", поскольку ударные беспилотники предполагают и соответствующее вооружение.