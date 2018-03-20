"Новачок" на території України: військовий експерт розкрив маршрут

Нервно-паралітичний газ "Новачок", яким імовірно отруїли шпигуна Сергія Скрипаля, може потрапити на територію України з Росії через "Л/ДНР". Отрута небезпечна тим, що проявляється не одразу, а масштаби ураження дуже серйозні: 20 грамів речовини вб`ють 500 людей.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесников.

"Газ "Новачок" не втрачає своїх властивостей, якщо він розчинений в паливі і проходить через двигун. Це я кажу для тих дурнів, які вважають, що не треба розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією і допускати сюди машини з російськими номерами", - наголосив він.

За словами експерта, на сьогоднішній день все ще працюють прямі автобусні маршрути з непідконтрольними української влади територіями - так званими "ДНР" і "ЛНР".

"Доїжджають або до Ростова, або до Брянська, причому не заїжджаючи на автовокзал, там пересідають на інший транспорт і везуть далі. На четвертий рік війни на територію України заїжджає транспорт, розкривається контейнер у паливному баку, і поки він їде все це розпорошується. Розпилює цю речовину транспорт, який приїхав з "Л\ДНР", по Дарницькому району Києва, наприклад, по Осокорках. Залежно від щільності насичення баку зона ураження становить десятки квадратних кілометрів. Зараз переживають за Раду, але що може трапитися із Києвом, Сумами, Харковом?" - заявив Юрій Колесников, звернувши увагу, що "20 грамів такої речовини - це 500 вбитих".

Експерт також розповів про особливості дії отруйного газу "Новачок".

"Ми знаємо про існування п'яти різновидів" Новачка ". Проти Скрипаля використовували" Новачок-5 "... Він діє таким чином. У організмі є багато процесів, які відбуваються без участі свідомості - управління внутрішніми органами, кровоносною системою. Ця отрута блокує імпульси управління цими системами. Вас отруїли нервово-паралітичним газом, але у вас відмовляють нирки, печінка і так далі", - пояснив він.

Експерт наголосив, що отрута одразу не проявляється. "Скрипаль з дочкою отримали 10-кратну смертельну дозу і потім ще кілька годин ходили отруєні, і вони де-факто не розуміли, що вже мертві. Поліцейський вийшов із коми, але він не зможе далі жити без допомоги медиків, залишиться інвалідом - а він отримав мізерну дозу", - зазначив Колесніков.

Як повідомляв "Обозреватель", творець "Новачка" Віл Мірзаянов розкрив деталі створення нервово-паралітичного газу.