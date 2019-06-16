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"Нова Зайцева": 21-річна мажорка влаштувала страшне ДТП на Закарпатті

18.4тЧитати матеріал російською

В Ужгороді 21-річна дівчина за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатській області. Постраждали троє людей.

"Вчора, 15 червня, близько 19:15 в Ужгороді на вулиці Слов'янської сталося ДТП з постраждалими. На місце аварії прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 21-річна мешканка Сваляви, перебуваючи за кермом автомобіля Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus, під керуванням 32-річного ужгородця", - йдеться в повідомленні.

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В результаті ДТП водій Ford отримав численні травми, його забрали в реанімацію, водія і 21-річну пасажирку Porsche відвезли в лікарню. Водій затримана.

Зараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими, у відношенні 21-річної вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У свою чергу дружина потерпілого Юлія Костюк написала в одній з місцевих груп в Facebook, що її чоловік знаходиться у вкрай важкому стані.

"Численні розлами черепа, забій внутрішніх органів і численні переломи. Чоловіка оперували 4 години. Сподіваюся на силу і здоров'я коханого, бо шанси лікарі дають невеликі", - розповіла вона.

За словами Юлії, вранці показники тиску і пульсу у чоловіка стабільні, зараз він знаходиться в стані коми, підключений до апарату штучного дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 червня Тростянецькому районі Вінницької області зіткнулися дві іномарки, в результаті чого чотири людини загинули на місці, ще четверо отримали травми.

  • в Києві 15 червня зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули чотири людини. Одну машину розірвало на частини. Водій і троє пасажирів загинули.

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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Судя по всему, люди с фамилией Зайцев(а), несут какой-то сакральный смысл для Селюков.
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger, Даже фамилия виновницы не сказанна, Зайцева и пиздец
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Antuan Zaicenger, Перднул -??? А теперь иди нах
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