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Нова катастрофа? У Криму на берег масово викинулися дельфіни

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В окупованому Криму на узбережжі виявили п'ять дельфінів, троє з них викинулися на берег живими.

Про це повідомили в Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців, передають РИА Новости.

"У четвер, п'ятницю та неділю (4,5 і 7 липня - Ред.) зафіксували викид п'яти дельфінів. З них три були живі – белобочка в Севастопольському районі, дитинча азовки – в Судакському, афаліна – в Ялтинському. З цих трьох ми встигли надати допомогу тільки белобочці", - повідомили в організації.

Ще двох морських ссавців - азовку і афаліну – виявили мертвими в Севастопольському районі, зазначили в Центрі.

Ілюстрація

Ілюстрація

Крим. реалії

За даними організації, всього з початку року зафіксовано загибель понад 300 тварин.

"З 1 січня по сьогоднішній день ми зареєстрували 313 викидів дельфінів і морських свиней (азовок. – Ред.) на узбережжі Кримського півострова. Лідирує, як зазвичай, Севастопольський район (43,8%), на другому місці – Сакський (18,5 %). найбільше страждають азовки, за ними – афаліни", - відзначили в центрі.

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Цього року кілька разів виявлені випадки масової загибелі дельфінів. Їх знаходили на березі з ознаками заплутування в риболовецьких сітках.

"Наймасштабніший з цих випадків ми розслідували на початку квітня на узбережжі під Качей, де знайшли і обстежили 20 загиблих китоподібних всіх трьох видів. Також ми виїжджали оглядати тварин при масовому викиді під Євпаторією, 14 загиблих ссавців на одній ділянці берегової лінії, і в Камишовій бухті Севастополя (12)", - повідомили в центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму назріла ще одна катастрофа: в воду скидаються каналізаційні стоки в місті Саки.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Нашли мертвых дельфинят - это Путин виноват? Ну вы, блин, даете...
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