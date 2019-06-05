Ногою в живіт: у школі Запоріжжя жорстоко знущалися з дітей

У Запоріжжі спалахнув скандал довкола гімназії №27 "Інтелект" через заяви мами однієї з учениць про знущання та побори.

Так, у Facebook-спільноті "Батьки SOS" місцева жителька, волонтер Ольга Вовк-Собіна написала, що забрала дитину з цього навчального закладу й тепер не боїться говорити про те, що відбувалося у 5-Б (тепер 6-Б) класі.

"Безпека дітей = 0. Мою дочку безкарно могли бити і труїти в прямому сенсі слова", – розповіла вона.

За словами жінки, в класі було два агресори, від яких страждало чимало дітей. Вони кілька разів конфліктували і з її дочкою.

Ілюстрація ex-Press.by

"Біля школи вона з кулака отримала в обличчя, у школі – з ноги в спину, ногою в живіт і по коліну. З мамою хлопчика проводилися розмови, але безуспішно.

Інший хлопець протягом 4-х днів розпилював в обличчя моєї дочки та інших учнів антисептик. Про інцидент, на жаль, я дізналася в той самий останній день. Після того, як дочка запитала у мене, що з нею трапилося після школи, описавши всю симптоматику нападу астми (не могла вдихнути і видихнути, панічний страх задихнутися). Учитель забрав антисептик і викликав батьків, тільки після початку хвилі обурень від мене і підтримки інших батьків", – написала Вовк-Собіна.

Також у гімназії була присутня примусова "благодійність". За словами жінки, навіть після оголошення про перехід в іншу школу вчителька "тероризувала" дитину, вимагаючи здати гроші на непотрібний щоденник.

"Усе це аргументувалось тим, що вчитель уже здала свої гроші. У нас вона не питала, хочемо ми щоденник купувати чи ні", – написала мама колишньої учениці гімназії.

"Протягом усього травня з нас і з дочки вимагали здати літні фонди. Нами знову було дано пояснення, що ми не будемо далі у них вчитися! Учитель вперто не чув і вимагав.

У підсумку, на останньому дзвонику включилася "важка артилерія" – на нашого тата почала тиснути не тільки класний керівник, але й завуч. Тату було страшенно незручно перед усіма батьками і дітьми, доньці так само. Він здався і заплатив 210 грн за 3 літні місяці у фонд школи, і це без урахування окремих коштів "на ремонт школи" (щомісяця по 30 грн)", – розповіла жінка.

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Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в школі Києва батько одного з учнів звинуватив батьківський комітет у нав'язуванні добровільних внесків.

Раніше в Києві спалахнув скандал через поведінку вчительки. За словами батьків, педагог відрізала чубчик дівчинці та часто принижувала дітей.

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