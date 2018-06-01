"Ніж був один": в поліції зробили гучну заяву про напад на Стерненка

У справі про напад на екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка поки фігурує тільки один ніж - другого, про який говорить сам потерпілий, швидше за все, зовсім не було.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів начальник ГУ Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін.

"Як опер з двадцятирічним стажем, як людина, яка - разом з кінологами - уважно дослідила місце події, буквально кожен сантиметр там прочесав, можу сказати, що я на 99% впевнений: ніякого другого ножа там не було", - заявив він.

При цьому Головін підкреслив, що правоохоронці проводять оперативно-розшукові слідчі заходи по встановленню можливого знаходження предметів, які могли б використовуватися при нападі на Стерненка.

"На місці того, що сталося працювали керівники, співробітники апарату, працював райвідділ, представники прокуратури. Крім того: працювали п'ятеро пошукових собак, було проведено чотири огляду - ще в нічний час, а також вранці. Околицях місцевість - з метою виявлення ножа або інших предметів, які теоретично могли б бути використані для нападу на громадянина Стерненко - була прочесали вздовж і поперек", - запевнив він.

Нагадаємо, в результаті нападу на Стерненка активіст вбив одного з нападників , заявивши, що застосував самооборону.

26 травня Стерненка несподівано вигнали з Одеської міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття. В цей же день поліція прийняла несподіване рішення по другому нападнику на активіста.