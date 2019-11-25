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25 листопада • оновлено в 23:56
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/ Розслідування

"Нікому не пробачу!" Хомчак зробив жорстку заяву про трагедію в Балаклії

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Винні в смертельних вибухах на складах в Балаклії будуть встановлені і понесуть серйозну відповідальність.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Можу впевнено сказати, що ця подія не має нічого спільного з випадками на трьох арсеналах, які вибухали раніше. Я брав участь в розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних сил, тому можу ці події порівнювати. Тут був випадок недбалості тих, хто повинен контролювати і організовувати цю роботу", – заявив Хомчак.

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"Тому, коли завершиться розслідування, – гарантую, багато хто втратить свої посади, а можливо – і піде зі Збройних сил через те, що вони це допустили. Я нікому не буду прощати таких випадків, тому що безкарність – вона породжує ще більший безлад", – пообіцяв він.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

twnews.se

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • НП в Балаклії сталася 15 листопада. Прогриміло близько 25 вибухів.

  • У результаті НП на військовому складі в Балаклії загинули ще двоє військових: прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

  • 17 листопада в лікарні Харкова помер іще один постраждалий від вибухів у Балаклії – 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов.

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Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Кривожопые обезьяны
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Что, сам себя накажет?)
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