"Нікому не пробачу!" Хомчак зробив жорстку заяву про трагедію в Балаклії

Винні в смертельних вибухах на складах в Балаклії будуть встановлені і понесуть серйозну відповідальність.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Можу впевнено сказати, що ця подія не має нічого спільного з випадками на трьох арсеналах, які вибухали раніше. Я брав участь в розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних сил, тому можу ці події порівнювати. Тут був випадок недбалості тих, хто повинен контролювати і організовувати цю роботу", – заявив Хомчак.

"Тому, коли завершиться розслідування, – гарантую, багато хто втратить свої посади, а можливо – і піде зі Збройних сил через те, що вони це допустили. Я нікому не буду прощати таких випадків, тому що безкарність – вона породжує ще більший безлад", – пообіцяв він.

Руслан Хомчак twnews.se

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НП в Балаклії сталася 15 листопада. Прогриміло близько 25 вибухів.

У результаті НП на військовому складі в Балаклії загинули ще двоє військових: прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

17 листопада в лікарні Харкова помер іще один постраждалий від вибухів у Балаклії – 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!