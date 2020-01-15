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15 січня • оновлено в 12:24
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"Нікого не наздоганяємо": Путін похвалився перед світом ракетами

1.2т
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Президент Росії Володимир Путін знову похвалився міццю новітньої ракетної зброї, яку нібито має його країна.

В ході щорічного послання Федеральному зібранню він уїдливо зазначив, що не ставить за мету погрози комусь, а лише піклується про зміцнення обороноздатності країни-агресора.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Не злетіла! Путін знову зганьбився із запуском ракети

"Ми нікому не погрожуємо і не нав'язуємо свою волю. Наші кроки на зміцнення безпеки були зроблені своєчасно. Вперше стосовно ракетного озброєння ми нікого не наздоганяємо, а навпаки. Іншим державам тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія. Обороноздатність Росії забезпечена на десятиліття вперед", – пафосно висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путін вперше порушив традицію і призначив послання одразу після новорічних свят, а не в лютому, як було раніше.

  • Нагадаємо, в посланні 2019 року президент Росії по-хамськи відгукнувся про прихильників США і вихід із ДРСМД. Він сказав, що союзники американців нібито "підхрюкують" цьому рішенню Вашингтона.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
Посмотрите сколько дизлайков и прочитайте коменты под прямой трансляцией Кабаева))
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0
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фил филька
фил филька
упоротые вам же запрещено смотреть росствканалы! вдруг поумнеете. так что переключайте обратно на 1+1 )))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хорошо российские ракеты сбивают гражданские лайнеры. Гопники.
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1
0
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Владимирович Владимир, ты идиот, а американские как сбивают?
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