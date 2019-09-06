"Ніхто не збирається йти": Цимбалюк розкрив суть "мирного плану" Путіна

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що переговори щодо масштабного обміну полоненими з Україною підходять до фіналу, не варто сприймати як ознаку початку примирення між країнами.

Адже насправді Російська Федерація намагається просто замести сліди своїх злочинів. Що стосується військової агресії, то вона буде тривати. Окупанти вже зараз зміцнюють свої позиції на Донбасі, зазначив у відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація України Путіним etcetera.media

"Ці слова можна сприймати так, що, швидше за все, 6 вересня Путін підпише низку указів про помилування громадян України. Питання обміну буде зняте з порядку денного. Росія поверне своїх вбивць, там за різними даними є в тому числі кадрові військові РФ, які займалися терактами, диверсіями і вбивствами", – прогнозує розвиток ситуації він.

"І що далі? Далі нас чекає довгий процес так званого "мирного врегулювання". Росія готується – уздовж лінії зіткнення вони будують інженерні споруди, пункти пропуску на території України. І каже це тільки про одне – ніхто нікуди йти не збирається", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк розшифрував ультиматум Путіна президенту України Володимиру Зеленському. Журналіст вважає, що російський президент дав зрозуміти візаві, що не залишить без покарання кроки проти свого кума Віктора Медведчука.

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