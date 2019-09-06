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8 вересня • оновлено в 11:39
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"Ніхто не збирається йти": Цимбалюк розкрив суть "мирного плану" Путіна

16.7т Читати матеріал російською

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що переговори щодо масштабного обміну полоненими з Україною підходять до фіналу, не варто сприймати як ознаку початку примирення між країнами.

Адже насправді Російська Федерація намагається просто замести сліди своїх злочинів. Що стосується військової агресії, то вона буде тривати. Окупанти вже зараз зміцнюють свої позиції на Донбасі, зазначив у відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація України Путіним

Окупація України Путіним

etcetera.media

"Ці слова можна сприймати так, що, швидше за все, 6 вересня Путін підпише низку указів про помилування громадян України. Питання обміну буде зняте з порядку денного. Росія поверне своїх вбивць, там за різними даними є в тому числі кадрові військові РФ, які займалися терактами, диверсіями і вбивствами", – прогнозує розвиток ситуації він.

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"І що далі? Далі нас чекає довгий процес так званого "мирного врегулювання". Росія готується – уздовж лінії зіткнення вони будують інженерні споруди, пункти пропуску на території України. І каже це тільки про одне – ніхто нікуди йти не збирається", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк розшифрував ультиматум Путіна президенту України Володимиру Зеленському. Журналіст вважає, що російський президент дав зрозуміти візаві, що не залишить без покарання кроки проти свого кума Віктора Медведчука.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"Россия готовится- вдоль линии соприкосновения они строят инженерные сооружения ,пункты пропуска..." а когда последний раз цимбалюк был у линии соприкосновения?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Алень - мне друг, но истина дороже !, а я разве про тебя спрашивал?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Алень - мне друг, но истина дороже !, скорее всего для удобства персонала и проходящих через них. На границе Крыма с Украиной российские КПП тоже выглядят гораздо лучше и удобнее, чем украинские
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ОБСЕ не фиксирует российские войска на Донбассе, так что вперед амнистию, конституционную реформу и выборы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Алень - мне друг, но истина дороже !, нет, это заявило главные комиссары ОБСЕ в ООН.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Алень - мне друг, но истина дороже !, нет, на канале DW.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Про кадровых военных... Если бы у властей Украины были бы в заложниках кадровые российские военные, то об этом уже трубили бы на весь мир. Однако, по этому поводу тишина
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Карпов Стас
Карпов Стас
Виня Ксения, "заставить раисю...", что это такое " раися "? Это безграмотность или попытка оскорбить от собственного бессилия и отсутствия аргументов?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Антошин Денис, не трынди. Никто особо не трубил и раньше. А списки ваших задержанных военных регулярно предоставлялись кремлю. Раструбили только про нескольких, чтобы заставить раисю вернуть Савченко. Ваших в тюрьмах было и есть полно. Многих уже обменяли на наших. Просто раисе свой биомусор не интересен. Она его обменивать не торопится. Зато быстренько задним числом увольняла своих кадровых военных или отправляла в отпуск. А тишина на раисе, потому что вам, холопам, ничего знать не положено.
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