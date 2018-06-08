"Ніхто не застрахований!" Донька Сущенка попередила українців, які їдуть на ЧС-2018

Поїздка у Росію на Чемпіонат світу з футболу може коштувати українцям свободи. Так само, як приватний візит до двоюрідного брата став фатальним для українського журналіста Романа Сущенка.

Поповнити ряди в'язнів Кремля ризикує кожен, хто перетинає російсько-український кордон, заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL дочка засудженого в Росії журналіста Юлія Сущенко.

"Тим 5 тисячам наших громадян, які збираються їхати в Росію на футбол, я б порадила вчитися не на своїх помилках, а на помилках інших людей. Тих, які вже потрапили в таку ж ситуацію, в якій опинився мій батько. Вони реально можуть просто зламати собі життя подібним вчинком. Тому що від подібного ніхто не застрахований. Ніхто! На місці мого батька може опинитися будь-хто. Чийсь брат, син, батько, чоловік..."- заявила Юлія Сущенко.

Юлія з батьком, Романом Сущенком Facebook Юлії Сущенко

За словами дочки засудженого в РФ українського журналіста, цілком можливо, за бажання подивитися футбол в кінцевому підсумку доведеться заплатити свободою, а то й життям.

"Це жахливо, повірте. І треба сто разів подумати про можливі наслідки перед тим, як купувати квитки і їхати в країну, яка з нами воює. Тому цілком можливо, що повернення додому потім буде коштувати нереальних зусиль. Якщо воно взагалі буде... Тому краще убезпечити себе від цього і просто не спокушати долю. Є вже купа історій, які якраз цьому і вчать. Правда, далеко не всіх, на жаль", - підкреслила Юлія Сущенко.

Роман Сущенко зі своїм захисником Марком Фейгіним на оголошенні вироку Московського міськсуду TASS

Як повідомляв OBOZREVATEL , 4 червня Московський міський суд виніс вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого звинуватили в "шпигунстві". Затримали громадянина України 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть в РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.