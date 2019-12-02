"Ні Донбасу, ні вільної України": Цимбалюк попередив про пастку Путіна на "нормандському форматі"

На "нормандському саміті" Росія наполягатиме на вбудовуванні окупаційних адміністрацій в політичне тіло України.

Таким чином Кремль хоче здобути право вето на будь-які політичні, зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення в Україні, зазначив журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю для "Єдності" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо хтось в Україні на таке піде – це навіть не зрада, це знищення української держави. У нас не буде суверенітету ні над Донбасом, ні над вільною Україною", – наголосив він.

Цимбалюк зазначив, що для України вкрай важливо не забувати про те, що російські загарбники зараз зовсім не мають на меті деокупувати Донбас. Тому політика Києва щодо ОРДЛО має вибудовуватися виходячи з цього факту.

Цимбалюк і Путін

"Минуло вже досить багато часу. Вже шостий рік, як російський триколор над Донецьком і Луганськом. І тепер Донбас, окуповані частини, ОРДЛО повинні відповідати критеріям для повернення в Україну. Саме так. І вони, ці території, мають пройти певний період адаптації для життя в єдиній українській державі", – акцентував увагу журналіст.

Він глибоко переконаний, що у спілкуванні з окупантами треба твердо стояти на позиції того, що на Донбасі має бути винятково український порядок, українські закони і українські правила.

"Про все можна домовлятися, але там найперше має бути український прапор. Можна говорити і про амністію для більшості людей, які воювали проти України, але головне, щоб цю амністію проводила українська влада, а не російська", – зробив висновок Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль. Крім того, він наполягає на тому, що всі угруповання терористів зі зброєю мають бути виведені з ОРДЛО до виборів там.

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