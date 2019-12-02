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2 грудня • оновлено в 22:05
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"Ні Донбасу, ні вільної України": Цимбалюк попередив про пастку Путіна на "нормандському форматі"

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На "нормандському саміті" Росія наполягатиме на вбудовуванні окупаційних адміністрацій в політичне тіло України.

Таким чином Кремль хоче здобути право вето на будь-які політичні, зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення в Україні, зазначив журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю для "Єдності" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо хтось в Україні на таке піде – це навіть не зрада, це знищення української держави. У нас не буде суверенітету ні над Донбасом, ні над вільною Україною", – наголосив він.

Цимбалюк зазначив, що для України вкрай важливо не забувати про те, що російські загарбники зараз зовсім не мають на меті деокупувати Донбас. Тому політика Києва щодо ОРДЛО має вибудовуватися виходячи з цього факту.

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Цимбалюк і Путін

Цимбалюк і Путін

"Минуло вже досить багато часу. Вже шостий рік, як російський триколор над Донецьком і Луганськом. І тепер Донбас, окуповані частини, ОРДЛО повинні відповідати критеріям для повернення в Україну. Саме так. І вони, ці території, мають пройти певний період адаптації для життя в єдиній українській державі", – акцентував увагу журналіст.

Він глибоко переконаний, що у спілкуванні з окупантами треба твердо стояти на позиції того, що на Донбасі має бути винятково український порядок, українські закони і українські правила.

"Про все можна домовлятися, але там найперше має бути український прапор. Можна говорити і про амністію для більшості людей, які воювали проти України, але головне, щоб цю амністію проводила українська влада, а не російська", – зробив висновок Цимбалюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль. Крім того, він наполягає на тому, що всі угруповання терористів зі зброєю мають бути виведені з ОРДЛО до виборів там.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат ДНР
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
ОРДЛО должны отвечать критериям для возвращения в Украину ? А для Украины критерии существуют ? Не ну если уж следовать паритету ? Там 6 лет не выполняются конституционныен права граждан, подчёркиваю - граждан, не боевиков, будут критерии для их восстановления в правах ?
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lykin vasa
lykin vasa
Очередной мудак,даже не читавший Минска.Это как админы Донбасса войдут в состав UA?Там писано про выборы и особый статус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Или отдайте Донбасс России, или не видать вам ЕС и НАТО, даже если вас туда позовут.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Кристина Стефанова, а почему это вы их до сих пор не забрали по примеру Крыма ? Может они вам и нах не нужны ?
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