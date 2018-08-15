"Вся країна бачить!" В Україні розгорівся новий скандал через контрабанду лісу

Національне антикорупційне бюро не побачило ознак кримінальних порушень, наданих у звіті британської неурядової організації Earthsight щодо незаконної контрабанди українського лісу до країн Євросоюзу.

"НАБУ фактично підтвердило, що британське дослідження - це фейк. Як відповів депутату Ігорю Мосійчуку директор НАБУ Артем Ситник, "дані в цьому дослідженні не мають ознак кримінальних порушень", - повідомляє прес-служба Товариства лісівників України в Facebook.

Сам народний депутат від Радикальної партії України Ігор Мосійчук опублікував на своїй сторінці в Facebook письмову відповідь директора НАБУ на депутатське звернення з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами контрабанди лісу-кругляка.

"У відповідь я отримав відмову! Тобто директор НАБУ Артем Ситник не бачить контрабанди лісу. Вся країна бачить, а Ситник - ні! Зір у цього "антикорупціонера" схоже зник. Із цього я роблю висновок, що директор НАБУ Ситник особисто кришує контрабанду лісу-кругляка до країн ЄС в інтересах транснаціональних компаній", - зазначив Мосійчук.

Він додав, що збирається звернутися до генерального прокурора Юрія Луценка, голови САП Назара Холодницького, голови СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в зв'язку з відмовою Ситника розслідувати факт контрабанди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організація Earthsight написала в своєму звіті про постачання Україною до країн ЄС незаконної деревини, яку використовують великі компанії.