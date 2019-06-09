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Несезон у розпалі: з'явилося нове показове фото порожнього Кримського мосту

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У мережі опублікували нове фото безлюдного Кримського мосту, який з'єднує тимчасово анексований український півострів Крим з країною-окупантом Росією.

Ним поділилися на сторінці RoksolanaToday & Крим25% у Twitter. На світлині видно, що на мосту немає абсолютно ніякого транспорту, за винятком єдиної легкової машини. При цьому окупанти регулярно брешуть про те, що в захоплений Крим їдуть натовпи туристів і мостом нібито йде безперервний потік автомобілів з охочими відпочити на півострові.

"А я їду-приїду... А ні, не приїду", – саркастично підписали в пабліку красномовне фото, яке розвіює фейк російської пропаганди про туристичний бум в Криму.

Кримський міст

Кримський міст

Twiter RoksolanaToday & Крим25%

Новини
"Дякую, балалайкіни!" У мережі висміяли показові фото Кримського моста

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні по Кримському мосту, який з'єднує окупований півострів з Росією, вдарили одразу дві блискавки. Вони влучили в автомобільну частину дороги.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня нею запустили рух.

Пізніше у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Відзначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містКерченська протока
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Судя по теням от столбов - время около 6 утра. Могу сказать, что в такое время и в Москве на улицах тоже мало машин. А в июне и при СССР на Черное море мало народа ехало)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Убогие, вам не надоело?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Рельсы хорошо лежат, не правда ли? Да и вообще красиво, не удивлен что делегации из Европы очень понравился этот мост
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