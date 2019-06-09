Несезон у розпалі: з'явилося нове показове фото порожнього Кримського мосту

У мережі опублікували нове фото безлюдного Кримського мосту, який з'єднує тимчасово анексований український півострів Крим з країною-окупантом Росією.

Ним поділилися на сторінці RoksolanaToday & Крим25% у Twitter. На світлині видно, що на мосту немає абсолютно ніякого транспорту, за винятком єдиної легкової машини. При цьому окупанти регулярно брешуть про те, що в захоплений Крим їдуть натовпи туристів і мостом нібито йде безперервний потік автомобілів з охочими відпочити на півострові.

"А я їду-приїду... А ні, не приїду", – саркастично підписали в пабліку красномовне фото, яке розвіює фейк російської пропаганди про туристичний бум в Криму.

Кримський міст Twiter RoksolanaToday & Крим25%

А я їду-приїду ...

а ні

не приїду ... pic.twitter.com/SYNn9lR0sZ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 9 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні по Кримському мосту, який з'єднує окупований півострів з Росією, вдарили одразу дві блискавки. Вони влучили в автомобільну частину дороги.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня нею запустили рух.

Пізніше у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Відзначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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