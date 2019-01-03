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Нерви здали? Терористи на Донбасі влаштували розбірки зі зброєю

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У середу, 2 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню.

За даними розвідки, через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув і троє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

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Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

RIA.com

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний, населеного пункту Станиця Луганська на луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на донецькому напрямку і населеного пункту Водяне на маріупольському напрямі.

Крім вищезгаданого зброї, в районі селища Піски на донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

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Терористи на Донбасі влаштували розбірки зі зброєю

"У зв'язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації і їх найманцями, українські військові вживали адекватні заходи з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня при невстановлених обставинах зник український військовослужбовець.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении. «Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Басурин.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Он добавил, что в ходе опроса военный рассказал о подробностях планировавшегося наступления на мариупольском направлении. В частности, по его данным, в операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области. Кроме того, пленный также подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
"Российские оккупационные войска" Дебилы. Новости для ебашьрусовцев махмалычей доков и прочего тупого чубатого сброда)
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