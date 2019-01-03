Нерви здали? Терористи на Донбасі влаштували розбірки зі зброєю

У середу, 2 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню.

За даними розвідки, через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув і троє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Терористи на Донбасі RIA.com

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний, населеного пункту Станиця Луганська на луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на донецькому напрямку і населеного пункту Водяне на маріупольському напрямі.

Крім вищезгаданого зброї, в районі селища Піски на донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"У зв'язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації і їх найманцями, українські військові вживали адекватні заходи з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня при невстановлених обставинах зник український військовослужбовець.