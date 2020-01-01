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"Неподобство!" Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо справи ексберкутівців

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У вівторок, 31 грудня, Громадська Організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з вимогами і проханнями замінити склад прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах на Майдані.

Про це у своєму Facebook повідомила адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, зазначивши, що на додачу до звільнення обвинувачених під час розгляду клопотання в апеляційному суді було повністю втрачено обвинувачення.

Адвокатка зазначила, що 2 січня мають проходити співбесіди на затвердження на адмінпосадах "нових-старих" прокурорів. "Завтра це неподобство можуть закріпити!" – написала вона.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

ФБ Адвокатська дорадча група

"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна й обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у цій справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань зазначених прокурорів, для помсти їм із боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді – тобто очевидно мають конфлікт інтересів", – зазначила Закревська.

"Такою помстою може бути – не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, тощо", – додала адвокатка.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

ФБ Адвокатська дорадча група

Представники потерпілих мають низку прохань до ГПУ:

  • Врахувати зазначену інформацію при проведенні співбесід

  • Затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова

  • Не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців

ФБ Адвокатська дорадча група

Також в організації є низка вимог до Генерального прокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака:

  • Надати відповідь на звернення сторони потерпілих від 27.12.2019

  • Повернути повний склад групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні. Виключити зі складу групи прокурорів у цьому провадженні Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна, Мазепіну М.В.

  • Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна

  • Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
Беркут
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