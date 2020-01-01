"Неподобство!" Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо справи ексберкутівців

У вівторок, 31 грудня, Громадська Організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з вимогами і проханнями замінити склад прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах на Майдані.
Про це у своєму Facebook повідомила адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, зазначивши, що на додачу до звільнення обвинувачених під час розгляду клопотання в апеляційному суді було повністю втрачено обвинувачення.
Адвокатка зазначила, що 2 січня мають проходити співбесіди на затвердження на адмінпосадах "нових-старих" прокурорів. "Завтра це неподобство можуть закріпити!" – написала вона.
Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців
ФБ Адвокатська дорадча група
"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна й обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у цій справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань зазначених прокурорів, для помсти їм із боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді – тобто очевидно мають конфлікт інтересів", – зазначила Закревська.
"Такою помстою може бути – не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, тощо", – додала адвокатка.
Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців
ФБ Адвокатська дорадча група
Представники потерпілих мають низку прохань до ГПУ:
Врахувати зазначену інформацію при проведенні співбесід
Затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова
Не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках.
Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців
ФБ Адвокатська дорадча група
Також в організації є низка вимог до Генерального прокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака:
Надати відповідь на звернення сторони потерпілих від 27.12.2019
Повернути повний склад групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні. Виключити зі складу групи прокурорів у цьому провадженні Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна, Мазепіну М.В.
Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна
Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
Пізніше в "ДНР" розповіли, куди в рамках обміну полоненими мали відправити ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі учасників Революції Гідності на Майдані.
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