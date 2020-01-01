"Неподобство!" Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо справи ексберкутівців

У вівторок, 31 грудня, Громадська Організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з вимогами і проханнями замінити склад прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах на Майдані.

Про це у своєму Facebook повідомила адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, зазначивши, що на додачу до звільнення обвинувачених під час розгляду клопотання в апеляційному суді було повністю втрачено обвинувачення.

Адвокатка зазначила, що 2 січня мають проходити співбесіди на затвердження на адмінпосадах "нових-старих" прокурорів. "Завтра це неподобство можуть закріпити!" – написала вона.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців ФБ Адвокатська дорадча група

"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна й обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у цій справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань зазначених прокурорів, для помсти їм із боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді – тобто очевидно мають конфлікт інтересів", – зазначила Закревська.

"Такою помстою може бути – не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, тощо", – додала адвокатка.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців ФБ Адвокатська дорадча група

Представники потерпілих мають низку прохань до ГПУ:

Врахувати зазначену інформацію при проведенні співбесід

Затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова

Не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках.

Сім'ї Небесної Сотні терміново звернулися до ГПУ щодо ексберкутівців ФБ Адвокатська дорадча група

Також в організації є низка вимог до Генерального прокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака:

Надати відповідь на звернення сторони потерпілих від 27.12.2019

Повернути повний склад групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні. Виключити зі складу групи прокурорів у цьому провадженні Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна, Мазепіну М.В.

Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна

Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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