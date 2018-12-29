''Необхідно інвестувати'': Аваков зізнався, де в Україні неконтрольований кордон

У Київській області існує близько 200 кілометрів практично неконтрольованого кордону.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що в безпеку потрібно інвестувати кошти.

"У нас в 150 км від Києва близько 200 км практично неконтрольованого кордону – йдеться про Чорнобильську зону, топі та болота. Не те, щоб він був зовсім неконтрольований, але той моніторинг, який ми проводимо зараз, не можна порівняти з рівнем безпеки, який ми вважаємо достатнім. І в таку безпеку необхідно інвестувати кошти", – уточнив Аваков.

Він також розповів, що після спорудження інфраструктурного проекту "Стіна" в Харківській області, ситуація з порушниками на кордоні стала вразливою в Сумській і Луганській областях.

Арсен Аваков і нове регіональне управління Держприкордонслужби Аваков / Twitter

"Треба розуміти, що на кожному відрізку є свої нюанси. У Сумській області місцевість дуже лісиста і болотиста, відповідно, там потрібні рішення іншого рівня: будуть задіяні дрони, організовані спеціальні системи контролю, групи реагування не тільки наземні, а й повітряні, і так далі", – додав Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після завершення дії воєнного стану зберегли посилені заходи контролю на кордоні. Зокрема, заборонено в'їжджати на територію країни чоловікам-росіянам до 60 років, а також ретельно перевіряються жінки.