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''Необхідно інвестувати'': Аваков зізнався, де в Україні неконтрольований кордон

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У Київській області існує близько 200 кілометрів практично неконтрольованого кордону.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що в безпеку потрібно інвестувати кошти.

"У нас в 150 км від Києва близько 200 км практично неконтрольованого кордону – йдеться про Чорнобильську зону, топі та болота. Не те, щоб він був зовсім неконтрольований, але той моніторинг, який ми проводимо зараз, не можна порівняти з рівнем безпеки, який ми вважаємо достатнім. І в таку безпеку необхідно інвестувати кошти", – уточнив Аваков.

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Він також розповів, що після спорудження інфраструктурного проекту "Стіна" в Харківській області, ситуація з порушниками на кордоні стала вразливою в Сумській і Луганській областях.

Арсен Аваков і нове регіональне управління Держприкордонслужби

Арсен Аваков і нове регіональне управління Держприкордонслужби

Аваков / Twitter

"Треба розуміти, що на кожному відрізку є свої нюанси. У Сумській області місцевість дуже лісиста і болотиста, відповідно, там потрібні рішення іншого рівня: будуть задіяні дрони, організовані спеціальні системи контролю, групи реагування не тільки наземні, а й повітряні, і так далі", – додав Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після завершення дії воєнного стану зберегли посилені заходи контролю на кордоні. Зокрема, заборонено в'їжджати на територію країни чоловікам-росіянам до 60 років, а також ретельно перевіряються жінки.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіЧорнобильська зона
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
прикордонники
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
что армянам,шо евреем пох на Украину
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
В который раз убеждаюсь,что Аваков - лишний человек в правительстве. Нет,не так...человек-вредитель.
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