"Немовлята плакали": з'явилися моторошні подробиці НП із аміаком у "Борисполі"

Співробітнику авіакомпанії, що постраждав внаслідок забруднення аміаком аеропорту "Бориспіль", було надано медичну допомогу.

Наразі чоловіка виписали з лікарні. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі авіакомпанії SkyUp Airlines.

"Зі стюардесами була фальшива тривога – з ними все гаразд. За фактом постраждав тільки один наш співробітник, який перебував у офісі в "Борисполі". Йому була надана допомога, він був під крапельницею", – йдеться в повідомленні.

"Зараз його стан задовільний. Його відправили на обстеження, він здав аналіз крові, очікує на результат. У нього лікарняний на два дні – сьогодні й завтра", – уточнили в компанії.

У пресслужбі підкреслили: правоохоронні органи зобов'язані з'ясувати всі обставини події, зокрема, відповісти на питання: "Як можна було розпорошувати хімікати на тлі такої погоди, туманів тощо".

Ольга Коновалова, яка увечері 21 жовтня прибула в "Бориспіль" із Анталії (Туреччина), розповіла OBOZREVATEL, що, вийшовши з літака, "всі відразу відчули неприємний різкий запах аміаку, але нам ніхто нічого не пояснював".

За її словами, процедура проходження прикордонного контролю та видачі багажу тривала понад дві години. Весь цей час пасажири рейсу, зокрема й немовлята, перебували "в задушливому приміщенні, у прохідній залі, де практично не було місць для сидіння. Ми розмістилися просто на багажній стрічці, яку зупинили".

"У мене від аміаку почали пощипувати очі, маленькі діти почали плакати", – розповіла Ольга Коновалова

"У мене від аміаку пощипували очі, маленькі діти почали плакати", – розповіла Ольга. "Години через дві ми домоглися лікаря", – додала вона.

За її словами, через тривале очікування пасажири зіткнулися з проблемою нестачі напоїв. "Ми просили митників дозволу вийти і зайти, щоб купити води". "Пізніше працівниці аеропорту принесли бутлі з водою, але тоді минули більш ніж дві години", – повідомила жінка.

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" OBOZREVATEL розповіли, що термінали припинили працювати відразу ж після повідомлення в Держслужбу з надзвичайних ситуацій, яке надійшло о 18:20. О 20:00 роботу було відновлено.

Там додали, що вперше зіткнулися з подібною ситуацією.

Стосовно заходів, які потрібно вжити для недопущення такого в майбутньому, у пресслужбі зауважили: "Ми один з учасників процесу, ми готові підключатися. Але головну роль тут має відігравати Держслужба з надзвичайних ситуацій, а також міська влада й адміністрація Київської області. Вони моніторять ситуацію і мають у своєму розпорядженні повну картину".

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив обслуговування в терміналах через можливе розсіювання шкідливих речовин із вмістом аміаку. "У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і місцевості поблизу аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", – заявили в пресслужбі аеропорту.

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