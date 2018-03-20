Немов підмінили: дружина льотчика Волошина розповіла про дивний дзвінок

Менш ніж за добу до трагічного самогубства льотчику-герою АТО Владиславу Волошину хтось подзвонив. Після дзвінка він виглядав сильно стривоженим.

За словами джерела в прокуратурі, під час первинного опитування, відразу після трагедії дружина загиблого, Надія, розповіла співробітникам поліції, що напередодні, в суботу ввечері її чоловікові хтось подзвонив, передають "Новости-N" .

Після цього дзвінка його немов підмінили: веселий і товариський Владислав відразу став похмурим і замкнутим. Він перестав спілкуватися з дружиною і незабаром пішов спати. Вранці він також був похмурим і мовчазним. Хто дзвонив її чоловікові, Надія не знає.

Співробітники поліції вилучили мобільний телефон Владислава Волошина, тому є надія, що всіх, хто дзвонив йому, вдасться встановити - в тому числі і загадкового суботнього абонента.

Як повідомляв "Обозреватель", вМиколаєві 18 березня в власній квартирі застрелився з пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин. Останні кілька місяців він керував обласним комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт".

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найвідчайдушнішого військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативних ударів по російським агресорам в Україні, а всього здійснив 33 бойових вильотів.

Саме Владислава Волошина російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів та України.

Волошин звільнився зі Збройних сил України, так як, на його думку, не був гідно оцінений командувачами. Він неодноразово говорив, що, незважаючи на всі його заслуги, не міг навіть забезпечити свою сім'ю.