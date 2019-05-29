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/Розслідування

"Не зникли, а вбили на підвалі": адвокат не виключив найгірший варіант з десятками полонених на Донбасі

1.6тЧитати матеріал російською

Українські військовополонені в ОРДЛО, які "зникли" зі списку на обмін, можуть бути вбиті.

Принаймні виключати таку версію не можна, заявив в ефірі ObozTV відомий адвокат Микола Полозов, який займається справою 24 українських моряків, захоплених Росією в Керченській затоці.

Полозов прокоментував інформацію Євгена Марчука, що замість 107 українців РФ визнала перебування в полоні тільки 27 осіб.

"Багато хто чув, що собою представляють так звані "підвали" в Донецьку і Луганську. По суті, це секретні в'язниці, куди звозили людей, де їх катували, деяких вбивали. І звичайно ж в тих умовах, в яких зараз перебувають українські військовополонені в ОРДЛО, немає жодних гарантій, що їх не вбили. Абсолютно жодних гарантій", – сказав він.

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Адвокат переконаний, що наслідки російської агресії ще довго доведеться розплутувати, "і навряд чи вдасться знайти усіх, хто зник за цей час".

Він наголосив, що на Донбасі мав місце злочин проти людяності, у якого немає терміну давності.

"І місцеві бойовики, і надіслані російські "специ" скоювали злочини проти громадян України на окупованих територіях – для мене це абсолютно очевидний факт", – зазначив Полозов.

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У той же час, на його думку, найближчим часом очікувати на Міжнародний трибунал в Гаазі з цього питання не варто.

"Чи дасть цьому оцінку Міжнародний кримінальний суд – велике питання. Ми бачили проміжну доповідь, опубліковану прокурором цього суду 1,5 роки тому, але ми не бачимо якоїсь активної діяльності зараз", – звернув він увагу.

При цьому Полозов закликав фіксувати всі порушення прав людини, які допускає як російська влада, так і влада так званих "Д/ЛНР" на окупованих територіях.

"Щоб згодом, коли буде така можливість, притягти винних до відповідальності. Тому що це військові злочини", – пояснив юрист.

Україна підтримує принцип обміну полоненими "всіх на всіх"

Україна підтримує принцип обміну полоненими "всіх на всіх"

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готуються до нового етапу переговорів з Росією. Судячи із заяв президента Володимира Зеленського, діалог може початися з обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
обмін полоненимиПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Теги
полонені морякиООСвійськовополоненібойовикитюрма
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Крым Андрей
Крым Андрей
РФ признала наличие у неё в плену 27ми скакловоенов? Это адвокат ебанутый или укропропагандоны, как обычно, всё переврали?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну да, злые луганские моджахеды им уже давно бошки поотрезали и ожерелья из ушей носят
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