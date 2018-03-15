"Нейтралізували лише наполовину": Савченко звинуватили в зливі держтаємниці

Народний депутат Надія Савченко під час відвідування окупованих територій Донбасу могла передавати противнику дані, що становлять державну та військову таємницю.

При цьому, її виключення з комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони не позбавило її можливості доступу до цієї інформації, заявив народний депутат від "Народного фронту", член комітету Дмитро Тимчук, передає "РБК-Україна".

"Виключення Савченко з комітету є абсолютно адекватним рішенням. Адже як член комітету з питань нацбезпеки і оборони вона брала участь у закритих засіданнях комітету. На цих засіданнях розглядалися питання, які становлять державну та військову таємницю нашої держави", - заявив він.

Депутат нагадав, що Савченко отримувала дані під час закритих засідань комітету.

"З огляду на те, як вона вільно пересувалася на окупованій території, далі - нам невідомо... Ми нейтралізували її лише наполовину. Вона зараз не має права брати участь у закритих засіданнях комітету, але з іншого боку, як народний депутат, Савченко досі має допуск до державної таємниці усіх ступенів", - додав політик.

Тимчук нагадав, що в законодавстві не прописана можливість позбавлення народного депутата допуску до держтаємниці.

"Відповідно, у нас були запити до СБУ з проханням розглянути питання позбавлення Савченко цього допуску. Але від СБУ ніяких відповідей не отримали", - додав він.

Депутат також зазначив, що Савченко може бути пов'язана з кумом голови РФ Віктором Медведчуком.

"Що стосується інформації, якою я володію як координатор групи "Інформаційний опір", дуже багато інформації приходило про те, що люди з оточення пані Савченко дуже тісно контактують з паном Медведчуком. Знову ж таки, як вона поводилася під час судового засідання щодо Рубана - віддавала честь і таке інше. Це людина (Рубан. - Ред.), яка безпосередньо пов'язана з Віктором Медведчуком", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є беззаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт в будівлі Верховної Ради. Пізніше в парламент було внесено подання на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.