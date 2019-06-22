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"Нех*й шастати!" Росія кинула напризволяще безногого терориста на Донбасі

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Терористи з Донбасу в мережі скаржаться на те, що їх покаліченого "побратима" з позивним "Ніколс" залишили напризволяще і у нього немає можливості повернутися в Росію.

Зокрема, відповідне звернення було опубліковано на сторінці "IgorGirkin" в Twitter. "Скоро виписка, але йти йому нікуди, тут свого житла і родичів у нього немає. Військовий квиток був вкрадений вже при пораненні, в Росію виїхати він теж не може", – сказано в повідомленні.

На даний момент він знаходиться в лікарні. На фото видно, що у нього немає ніг і покалічені руки.

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Терорист "Ніколс"

Терорист "Ніколс"

"IgorGirkin" в Twitter

У коментарях українці обурюються тим фактом, що він приїхав на Донбас воювати. "Нех*й шастати!", "Казковому на пряму лінію нехай дзвонить", – іронізують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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