Небезпечне сусідство: як бізнесмени "кошмарять" українців

Звичне життя мешканців багатоквартирного будинку зазвичай змінюється з появою хостелу. Антисанітарія, кримінал, пожежі – стандартний набір "незручностей", часто пов'язаних із мінігуртожитками.

Про те, як в Україні регулюється подібна проблема – у матеріалі OBOZREVATEL.

Квартира розбрату

Ціни в хостелах досить демократичні – 150 грн на добу за ліжко-місце у Києві. Контингент різноманітний. Але нерідко послугами мінігуртожитків користуються представники соціальних низів, а також особи із кримінальним минулим.

Поліція і швидка – часті гості хостелів

Наприклад, нещодавній вибух у будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у центрі Києва місцеві жителі пов'язують із мешканцями готелю-гуртожитку на другому поверсі їхнього будинку.

"Можливо, їдучи, хтось із мешканців підклав вибуховий пристрій. У людей зараз на руках багато зброї", – розповів OBOZREVATEL місцевий житель. Він зазначив, що не так давно у хостелі вже були розбірки між "відрядними".

Вибух у будинку по вул. Олеся Гончара у Києві Інформатор

А ось інший випадок. На вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському районі столиці молодик зґвалтував у під'їзді 47-річну жінку. Обидва проживали в одному хостелі.

На вулиці Жилянській, 107, у Києві тиждень тому спалахнула пожежа у приміщенні адміністративного будинку, яке використовували як хостел. Вигоріло 100 квадратних метрів, постраждалих не було.

Таких сумних прикладів – маса. Всі вони свідчать лише про одне – одночасне перебування великої кількості людей у приміщенні, яке для цього не призначене, ризикує вилитися в НП.

А це пожежа в хостелі влітку 2018 року. Горіла будівля на вулиці Кибальчича у Києві Jenia Radionov: скріншот із відео

Поза законом

Державні органи з подібними "нічліжками" розбиратися не поспішають. Одна з причин – прогалини у законодавстві.

"Поняття "хостел" у законодавстві відсутнє. Розміщуються вони, як правило, у квартирах, куди ні рятувальники, ні правоохоронці зайти не можуть, оскільки це приватна власність", – розповіла OBOZREVATEL начальник пресслужби ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Фото: С. Гальченко – "Сегодня"

Експерт у сфері готельного бізнесу Дмитро Заруба вважає, що серйозної нормативної бази з питання готелів-гуртожитків за останні років 10 не з'явилося.

"Ніяких нормативних документів, які б вимагали від власників квартири якось оформити хостел, сьогодні немає", – розповів він.

Штрафи і згода мешканців

Поки можна говорити лише про ініціативи. У Верховній Раді з квітня цього року зареєстровано два законопроєкти про діяльність хостелів.

Документ №10237 пропонує штрафувати власників квартири, що використовують їх не за призначенням. Сума штрафів – 34-51 тис. грн (при повторному порушенні – 85 тис. грн). Охочі заробляти на квартирантах зобов'язані виділити шість квадратних метрів на людину від загальної площі квартири. Площа житлового приміщення при цьому має складатися з чотирьох "квадратів" на людину.

Хостел (ілюстрація)

Законопроєкт 10237-1 від попереднього відрізняється тим, що у хостела має бути окремий вхід. Також мешканці повинні дати згоду на функціонування мініготелю у своєму будинку.

Власний інтерес

Поки законодавці зволікають, мінігуртожитки з'являються у багатоповерхівках як гриби після дощу – попит породжує пропозицію.

До того ж деякі посадові особи і силовики нерідко мають свої дивіденди від таких "нічліжок", розповів нам співрозмовник, знайомий з роботою правоохоронних органів.

За його словами, дільничний в курсі, де в його районі облаштовано нелегальні хостели. Також у курсі працівники ДСНС, представники благоустрою районних адміністрацій, утримувач будинку.

"Чому вони не діяли – інше питання. Можливо, причина в неналежному ставленні до роботи або підприємець готелю-гуртожитку працює з їхнього відома", – розповів наш співрозмовник.

В результаті мешканцям будинків, що потерпають від подібних закладів, доводиться розраховувати на власні сили. Приклад – будинок на вул. Кустанайській, 7 у Голосіївському районі Києва, де мешканці кілька років воюють за виселення нелегального хостелу.

На сьогоднішні у справі тривають суди. Також після публікації у ЗМІ поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "самоправство".

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