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5 січня • оновлено в 15:58
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Не Зеленський! В Держприкордонслужбі пояснили скандал із в'їздом Dr.Alban

3.4т
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Президент України Володимир Зеленський не впливає на рішення прикордонників щодо пропуску чи не пропуску осіб через державний кордон, це питання належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби.

Про це у своєму Facebook написав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи причетність президента до в’їзду до України шведського співака Dr.Alban, який побував в анексованому Росією Криму.

Шведський співак Dr.Alban та Володимир Зеленський

Шведський співак Dr.Alban та Володимир Зеленський

112 канал

"Я не знайомий добре з творчістю співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban, хоча деякі його пісні міг чути. Але державний кордон він перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. Наголошую – питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України, на рішення щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України", – наголосив він.

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За словами Дейнеко, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. У разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Только погранслужба может коментировать законно или нет находится тот или иной иностранец.А у нас это коментиируют все кому ни лень.Я бы на месте Зеленского,на СМИ которые дают советы погранслужбе или СБУ,подал бы в суд,за клевету и они бы заплатили круглую сумму за моральный ущерб.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Червоний Данило, А такой умный как ты,будет жить в роскоши и сосать всем кто ему предложит.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Ткачук Олег, вот поэтому такой ущербный лoх как ты, будет жить в нищете и пoсасывать путину!
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Червоний Данило
Червоний Данило
та зеля номинальный президент. а вообще по жизни он клоун. он вообще ничего не решает! ему не разрешают такие привилегии! его дело щелкать клювом и подписывать где покажут дяди! ну еще может поторговать хлеб-алом заграницей, но четко по бумажке.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Про творчество и что он мог слышать ценная информация
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2 из 3 ответов | показать все
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Кацaп Кацaпыч, Что сегодня в дурдоме поаздник?Санитары забыли смартфоны отобрать и вы резвитесь?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, не клацай зубами, пёс шелудивый
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