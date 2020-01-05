Не Зеленський! В Держприкордонслужбі пояснили скандал із в'їздом Dr.Alban

Президент України Володимир Зеленський не впливає на рішення прикордонників щодо пропуску чи не пропуску осіб через державний кордон, це питання належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби.

Про це у своєму Facebook написав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи причетність президента до в’їзду до України шведського співака Dr.Alban, який побував в анексованому Росією Криму.

Шведський співак Dr.Alban та Володимир Зеленський 112 канал

"Я не знайомий добре з творчістю співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban, хоча деякі його пісні міг чути. Але державний кордон він перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. Наголошую – питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України, на рішення щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України", – наголосив він.

За словами Дейнеко, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. У разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!