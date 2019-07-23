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"Не залишив мрію": українські військові лікарі підтримали пораненого на Донбасі бійця

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Військові лікарі, які стали лауреатами Держпремії України в галузі науки та техніки, віддали виграні гроші пораненому на Донбасі медику 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців Єгору Коновалову.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, лікарів нагородили за роботу "Нові технології діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків".

Експерти запропонували новітні технології діагностики та лікування бойових вогнепальних поранень, травм і їх наслідків у стислі терміни. Зокрема, вчені розробили нові інструменти та обладнання для діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми.

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Відомо, що Коновалов отримав важку травму в ході бойових дій на Донбасі – йому відірвало ногу. Однак, незважаючи на це, не залишив мрію стати військовим лікарем.

"Наша робота присвячена дуже актуальній для України проблемі – лікуванню поранених, адже у нас уже шостий рік йде війна. Зараз тільки в Міноборони 11800 поранених...

Єгор – бойової медик. Він родом з окупованої частини Луганської області. Доля жорстоко обійшлася з хлопцем. У 2014 році він залишився круглим сиротою, а в 2016 році померла бабуся – єдина рідна людина. Однак воїна в душі це не зломило, і Єгор поїхав з окупованого Должанська (колишній Свердловськ), був покликаний в армію, пішов захищати Батьківщину", – розповів начальник Головного військово-медичного управління, начальник медичної служби ЗСУ генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, лауреат державної премії.

Він додав, що український воїн зараз проходить лікування, попереду його чекає протезування та реабілітація. Він успішно пройшов співбесіду і вже зарахований на навчання в Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Єгор Коновалов

Єгор Коновалов

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в районі проведення операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвався 22-річний військовослужбовець із Дніпра. Він служив у 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу лікарі Ветерани війни на Донбасі
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