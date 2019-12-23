"Не захотіла попрощатися з сином!" З'явилися страшні деталі про похорон батька керченського стрілка

Батька керченського стрілка Владислава Рослякова, який вчинив теракт у кримському коледжі 17 жовтня 2018 року, Ігоря поховали в могилі для безрідних.

. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зокрема, у вересні цього року Рослякова-старшого побили двоє чоловіків, з одним із яких, Вадимом Бутовим, він дружив із дитинства. Крім цього, у нього вкрали деяку суму грошей. Потерпілий потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, а через деякий час помер.

Владислав і Ігор Рослякові

Водночас сестра Бутова стверджує, що за крадіжку її брат отримав рік умовно, але Ігоря не бив. Мовляв, винуватець бійки інший – якийсь Михайло, який утік після злочину.

Також вона додала, що після того, як 53-річний Росляков загинув у лікарні, його тіло ще довго лежало в морзі. У його матері не було грошей на похорон, та й сама вона на них навіть не прийшла. У результаті чоловіка поховали в загальній могилі.

Росляков-старший довгий час пролежав у морзі Telegram-канал Mash

"Його ховали як безрідного... Я ще глянула: о, Росляков лежить... Його залишили в морзі і чекали, поки накопичиться осіб п'ять, поховали разом із усіма...", – зізналася жінка.

Вона також зазначила, що і до побиття стан здоров'я Рослякова-старшого залишав бажати кращого. У чоловіка нібито були проблеми, як із психікою, після того, що трапилося, так і фізичні – до цього він лежав у лікарні з відкритою кровотечею в черевній порожнині.

Як писав OBOZREVATEL:

17 жовтня 2018 року 18 річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину і підірвав саморобну бомбу в Керченському політехнічному коледжі, що в окупованому Криму, а потім наклав на себе руки.

У стрільбі загинула 21 людина (разом зі стрільцем), серед яких 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Постраждали понад півсотні осіб.

Про те, як керченський стрілок готувався до злочину майже два роки, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Ігор Росляков, батько керченського стрілка Владислава Рослякова, помер у лікарні після жорстокого побиття.

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