"Не врятували янголят!" На Прикарпатті у криваву ДТП потрапила сім'я з дітьми

Війна на дорогах України продовжує забирати нові життя. І найжахливішим є те, що серед загиблих – чимало дітей. Жахливий випадок трапився в Івано-Франківській області, де у криваву аварію потрапила сім'я з двома малюками.

OBOZREVATEL дізнався подробиці ДТП.

Трагедія трапилася ввечері 10 липня на трасі Н-10 Стрий – Мамалига біля села Княжолука у Долинському районі. Легковий автомобіль Ford Focus, у якому перебували Володимир і Наталія Чопи із синами, 3-річним Кирилом і 5-річним Артемом, зіткнувся з KIA Sportage. Обидва авто від удару перетворилися на купу металу, при цьому Ford злетів з дороги в один із дворів.

У ДТП загинули брати Кирило і Артем Соцмережі

В результаті Наталія і діти отримали жахливі травми і були доправлені в реанімацію Долинської центральної районної лікарні. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати малюків не вдалося.

Автомобілі зіткнулися лоб у лоб ГУНП у Івано-Франківській області

Після удару Ford заїхав у один із дворів ГУНП у Івано-Франківській області

В ГУНП у Івано-Франківській області нашим журналістам повідомили, що поліція затримала водія KIA. За попередньою інформацією саме він виїхав на смугу зустрічного руху.

Про те, чи перебував водій KIA в стані алкогольного сп'яніння, поки невідомо – проводяться експертизи. Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У поліції також уточнили, що в автомобілі Focus не було дитячих крісел. Також силовики зазначили, що на дорозі не було нанесено розмітку через нещодавній ремонт асфальтного покриття.

ДТП трапилася біля с. Княжолука Google. Maps

Як дізнався OBOZREVATEL, Володимир і Наталія разом із дітьми проживали у сусідньому селі Мала Тур'я. Володимир – житель цього села, а Наталя – родом із Херсонської області.

"Це хороша роботяща родина. Артемко і Кирило – єдині діти Наталії та Володимира. Вони їх так любили. Але не вдалося врятувати життя маленьких янголят...", – розповіли нашим журналістам жителі села.

Володимир Чоп із дружиною та дітьми Соцмережі

Батьки з малюками Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я з дітьми, влетів у відбійник. В результаті загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.

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