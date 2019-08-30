"Не відповідає дійсності": у Зеленського вперше прокоментували обмін полоненими

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, інформація про його завершення не відповідає дійсності.

Такий перший коментар про обмін полоненими з'явився в Facebook Офісу президента України.

"Уже не перший раз ми бачимо інформаційний хаос, викликаний посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах.

Полонені українські моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламова).

Потім ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". На даний момент там вже зібралася преса. Рідні військовополонених також нібито підтвердили, що утримувані раніше в Росії моряки вже приїхали до Києва.

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