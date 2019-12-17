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17 грудня • оновлено в 06:44
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Не вбити, а покалічити: терористи на Донбасі застосували підлу тактику

1.6т
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Російські окупаційні війська на Донбасі застосували підлу тактику, застосовуючи проти ЗСУ міни, що вибухають не відразу.

Як говориться в сюжеті ТСН, такі міни можуть не детонувати після потрапляння до ста годин.

Українські військові повідомили, що в напрямку Горлівки противник став застосовувати заборонену мінськими угодами зброю. Бійці вважають, що ворог застосовує радянські протипіхотні осколкові міни.

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"Вона відразу не розривається. Її або відразу знімаєш, або вона вибухає в проміжку від чотирьох до ста годин", – повідомив військовослужбовець ЗСУ "Моджахед".

При цьому він додав, що такі міни окупанти стали застосовувати ще з 2014 року.

"Мій товариш залишився без одного ока, другий – погано бачить. Міна створена, щоб людину не вбити, а покалічити", – поділився боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото смертоносних боєприпасів, якими російські окупанти не припиняють обстрілювати Донбас.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС зброя Збройні сили України
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