Не вбити, а покалічити: терористи на Донбасі застосували підлу тактику

Російські окупаційні війська на Донбасі застосували підлу тактику, застосовуючи проти ЗСУ міни, що вибухають не відразу.

Як говориться в сюжеті ТСН, такі міни можуть не детонувати після потрапляння до ста годин.

Українські військові повідомили, що в напрямку Горлівки противник став застосовувати заборонену мінськими угодами зброю. Бійці вважають, що ворог застосовує радянські протипіхотні осколкові міни.

"Вона відразу не розривається. Її або відразу знімаєш, або вона вибухає в проміжку від чотирьох до ста годин", – повідомив військовослужбовець ЗСУ "Моджахед".

При цьому він додав, що такі міни окупанти стали застосовувати ще з 2014 року.

"Мій товариш залишився без одного ока, другий – погано бачить. Міна створена, щоб людину не вбити, а покалічити", – поділився боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото смертоносних боєприпасів, якими російські окупанти не припиняють обстрілювати Донбас.

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