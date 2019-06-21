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Не удушення: експертиза назвала точну причину смерті убитої Дарини Лук'яненко

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Медична експертиза встановила точну причину смерті 11-річної Дарини Лук'яненко, убитої її сусідом в селі Іванівка на Одещині.

Смерть дитини настала в результаті проколу сонної артерії, а не удушення, як говорилося після попередньої експертизи, пише "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі.

"Озброєний ножем вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію", – уточнили в ЗМІ.

Нагадаємо, що Дарину шукали з 13 по 19 червня. Вона зникла дорогою на танцювальний гурток – місцеві повідомили, що чули гучний крик посеред вулиці, а коли кинулися туди, дівчинка вже зникла.

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Убита Дарина

Убита Дарина

Національна поліція України

На її пошуки були кинуті всі сили правоохоронців Одещини, але знайти дитину живою не вдалося. 19 червня тіло виявили у вигрібній ямі на подвір'ї сусіда Миколи Тарасова.

За даними слідства, він побачив дівчинку на ринку, де працювали його і її мами, простежив за нею, зачаївшись, і, коли дитина проходила повз його двір, гукнув і насильно затягнув її у двір.

Як писав OBOZREVATEL, перед вбивством 11-річної Дарини Лук'яненко її намагалися згвалтувати, але дівчинка вчинила опір. Після цього він спробував її задушити, потім почав наносити їй удари ножем, тоді надів їй пакет на голову, зв'язав і кинув у вигрібну яму.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна
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