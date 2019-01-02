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''Не тільки окупація'': в Європі назвали нову мету Путіна

10.6тЧитати матеріал російською

Бажання кремлівського режиму не обмежуються захопленням територій, Москва веде ідеологічну війну щодо руйнування міжнародного права.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" керівник паризького Центру вивчення та аналізу політичної діяльності (CERAP) Ніколя Тензер.

"Думаю, основна причина полягає в тому, що досі не було чіткої і сильної відповіді на агресивну поведінку Росії на зовнішній арені. Вона почалася з Чеченської війни, про яку медіа тоді в основному майже не знали і не згадували. Думаю, ніхто з західних лідерів тоді не приділяв уваги війні в Чечні. На мою думку, це свідчило, що слід очікувати чогось подібного в інших частинах світу", – уточнив політолог.

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За його словами, з боку Заходу не було жорсткої відповіді на події в Грузії в 2008 році і хіматаку в Сирії в 2013 році, захоплення Криму і війну на Донбасі.

"Думаю, є багато подій, які демонструють небажання Заходу дати сильну відповідь, але зараз ситуація навіть гірша через (президента США. – Ред.) Трампа, якого зовсім не турбують загрози решті світу. А це загрожує бажанням Росії рухатися навіть далі. В цьому немає нічого абсолютно нового, але я думаю, що це новий крок", – наголосив експерт.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

BBC

Він вважає, що виведення військ США з Сирії може бути знаком, а у Заходу не буде бажання і рішучості боротися проти нових видів агресії, поки американський лідер займає посаду. А через відсутність жорсткої відповіді Росія не має причин утримуватися від того, щоб стати ще більш агресивною.

"На мою думку, є нерозуміння цілей Росії. Вона хоче тільки захопити території, вона не має традиційних геополітичних інтересів. Режим Путіна прагне повністю зруйнувати міжнародні ролі, міжнародне право, включаючи гуманітарне, і всі системи цінностей на кшталт прав людини, мирного вирішення конфліктів. Думаю Росія влаштувала своєрідну ідеологічну війну, яка не обмежується бажанням захопити території та заморозити конфлікти", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічному зверненні Путіна британські ЗМІ знайшли послання Заходу про військову сферу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё генетические агрессивные уроды, ненавидящие цивилизацию, подлежат утилизации во имя мира на Земле
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Война в Чечне ? А чем отличается Война в Чечне от Войны на Донбассе Которую ведет Украинская власть ? Тем что боевики в Чечне ,это "борцы за свободу" ,захватывающие школы и больницы , и взрывающие жилые многоэтажки , а боевики ЛДНР это "террористы" не совершившие ни одного терракта .(ну кроме "убийства" Бабченко)
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Семёнов Александр, ты прав, война в Чечне и на Донбассе чем-то похожи, и украинцы воюют с русско-фашисткими оккупантами, Чечне цапьё проиграло, присвоило Кадыровым Героев России за хорошо отрезанные кацапские бошки и выплачивает дань(контрибуцию), в Украине у кацапов всё в переди, только закончится не просто контрибуцией, а ликвидацией Казластане, как раковой опухоли на планете.
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CARGO 100
CARGO 100
Короче, всем пиzdец, кто против России ...
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
CARGO 100, чмо мутантное . Палка то о двух концах . Как аукнешся ,так и гикнется твоя недоимперия . 1/9 часть тела - ж....
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Makc Махов
Makc Махов
CARGO 100, так Воронеж взрывать на днях будут? Или Кемерово поджигать? Кто из кацапов полетит в рай? 😆🖕🏼😅☠️🤣🤣🖕🇷🇺
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