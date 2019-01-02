''Не тільки окупація'': в Європі назвали нову мету Путіна

Бажання кремлівського режиму не обмежуються захопленням територій, Москва веде ідеологічну війну щодо руйнування міжнародного права.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" керівник паризького Центру вивчення та аналізу політичної діяльності (CERAP) Ніколя Тензер.

"Думаю, основна причина полягає в тому, що досі не було чіткої і сильної відповіді на агресивну поведінку Росії на зовнішній арені. Вона почалася з Чеченської війни, про яку медіа тоді в основному майже не знали і не згадували. Думаю, ніхто з західних лідерів тоді не приділяв уваги війні в Чечні. На мою думку, це свідчило, що слід очікувати чогось подібного в інших частинах світу", – уточнив політолог.

За його словами, з боку Заходу не було жорсткої відповіді на події в Грузії в 2008 році і хіматаку в Сирії в 2013 році, захоплення Криму і війну на Донбасі.

"Думаю, є багато подій, які демонструють небажання Заходу дати сильну відповідь, але зараз ситуація навіть гірша через (президента США. – Ред.) Трампа, якого зовсім не турбують загрози решті світу. А це загрожує бажанням Росії рухатися навіть далі. В цьому немає нічого абсолютно нового, але я думаю, що це новий крок", – наголосив експерт.

Володимир Путін і Дональд Трамп BBC

Він вважає, що виведення військ США з Сирії може бути знаком, а у Заходу не буде бажання і рішучості боротися проти нових видів агресії, поки американський лідер займає посаду. А через відсутність жорсткої відповіді Росія не має причин утримуватися від того, щоб стати ще більш агресивною.

"На мою думку, є нерозуміння цілей Росії. Вона хоче тільки захопити території, вона не має традиційних геополітичних інтересів. Режим Путіна прагне повністю зруйнувати міжнародні ролі, міжнародне право, включаючи гуманітарне, і всі системи цінностей на кшталт прав людини, мирного вирішення конфліктів. Думаю Росія влаштувала своєрідну ідеологічну війну, яка не обмежується бажанням захопити території та заморозити конфлікти", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічному зверненні Путіна британські ЗМІ знайшли послання Заходу про військову сферу.

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