"Не стало янголятка!" Подробиці ДТП з малюками під Львовом

Війна на українських дорогах продовжує забирати нові життя. Черговий жахливий випадок стався у м. Стрий Львівської області, де водій мікроавтобуса Volkswagen Т-5 збив чоловіка з двома маленькими дітьми.

У результаті 4-місячний хлопчик загинув, а його 2-річна сестричка і батько отримали серйозні травми. Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

Роман Змроць з 2-річною донькою Вікторією залишилися живі Facebook Романа Змроця

"Протягнув 20 метрів"

Трагедія трапилась на вулиці Галицькій. 30-річний Роман Змроць йшов по тротуару разом з двома дітьми: меншого Дениса він віз у колясці, а старшу 2-річну доньку Віку тримав на руках. У цей час, за словами родичів, на них наїхав автомобіль.

"Біля заправки на тротуар вилетів бус і протягнув їх метрів 20 до пішохідного переходу", – написав в групі "Підслухано у Стрию" в Facebook брат Романа Михайло Змроць.

Брат Романа уточнив подробиці трагедії

Місце Пригоди Facebook: Вікторія Балицька

Коляска, в якій знаходився малюк Facebook: Вікторія Балицька

Прибулі лікарі на місці надали постраждалим медичну допомогу та одразу відвезли їх у Стрийську центральну районну лікарню. Незважаючи на всі зусилля, врятувати життя хлопчику лікарям не вдалося – його травми виявилися несумісні з життям. У його сестрички діагностували струс головного мозку, і забиої.

"Дитина наразі перебуває у відділенні травматології, його життю ніщо не загрожує", – розповіли нашим журналістам лікарі.

Батько дітей в результаті аварії отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ноги.

Місце ДТП і злощасний мікроавтобус

Не впорався з керуванням

У соцмережах люди висловлюють співчуття постраждалим.

"Не стало янголятка. Це така трагедія для батьків!" – написала Яна Черницька.

"Просто жах! Не тільки дороги, але і тротуари тепер небезпечні для життя... Сил батькам малюка", – залишила коментар Олена Блажко.

Деякі інтернет-користувачі відзначили, що водій, який скоїв наїзд, страждає діабетом і нібито це могло стати причиною аварії.

У прес-службі ГУ Національної поліції нашим журналістам повідомили, що за попередньою інформацією ДТП трапилось на узбіччі дороги.

"Водій – 60-річний чоловік. Під час руху він не впорався з керуванням. На момент аварії чоловік був тверезий", – повідомили у відомстві, зазначивши при цьому, що більше інформації стане відомо після проведення всіх експертиз.

ДТП трапилосьу м. Стрий Google. Maps

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Місце події Google. Maps

Проблемна дорога

Місцеві жителі уточнили журналістам OBOZREVATEL, що ДТП трапилось на вул., яка є частиною траси міжнародного значення Київ – Чоп.

"На даній ділянці дороги проблеми з освітленням і розміткою. Водії, які повертають у приватний сектор нерідко затримують рух на всій ділянці траси. Що стосується пішоходів, то їм доводиться перетинати дорогу з інтенсивним рухом по нерегульованому пішохідному переходу. Взагалі з 10:00 до 18:00 там відбувається хаос у русі", – розповів нам один з водіїв.

Відео: Тарас Подібка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкаській області в ДТП загинули три людини: легковий автомобіль Daewoo лоб в лоб зіткнувся з автобусом.

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