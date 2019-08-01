"Не сидів — не росіянин!" У "ДНР" влаштували чергову "підлість" для жителів

На території "ДНР" посилять покарання за порушення комендантської години. Тепер воно передбачатиме адміністративний арешт на термін до 15 діб, а також залучення до громадських робіт або оплату штрафу. У мережі вже жорстко висміяли таку ініціативу.

Повідомлення про зміни з'явилося на сайті "Донецкие новости". Допис зробив також український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. За його словами, в "русском мірє" "відсидіти" у в’язниці – цілком нормально.

"У "народній республіці" посилили комендантську годину. Тепер за порушення – 15 діб арешту. Усе логічно. В "русском мірє" без в'язниці нікуди. Хто не сидів – той не росіянин!" – прокоментував із сарказмом Казанський.

Комендантська година "Донецкие новости"

У мережі ситуація викликала сміх. Користувачі написали, що жителі "ДНР" самі хотіли цього.

"За поребриком про те, що сидів у в’язниці, кажуть без сорому, як про належне. Ніби про службу в армії. Часто доводилося чути", "За що боролися, на те й напоролися. Цікаво, прозріють скоро?", "Я думаю, вони прозріли, але зізнатися собі в тому, що їх на*бали, і в тому, що вони ідіоти, не хочуть", "Руцький зобов'язаний відсидіти у в'язниці, тож це і є "Руцький мір", "Військовий комунізм, як вони там собі й хотіли", – прокоментували в мережі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

В "Народній Республіці" посилили комендантську годину. Тепер за порушення - 15 діб арешту. Все логічно. У російській світі без в'язниці нікуди. Хто не сидів - той не росіянин! pic.twitter.com/21wn6esxYG - Денис Казанський (@den_kazansky) 31 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі "Донецької народної республіки" розчаровуються у "русскому мірі" й окупаційній незаконній "владі". Своє обурення деякі висловлюють у соціальних мережах.

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