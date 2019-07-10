"Не робіть мені нерви!" Насалик виправдався після звинувачень САП

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вбачає політичний контекст в оголошенні йому підозри НАБУ і САП щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію держслужбовця.

Свою позицію він озвучив на сторінці у Facebook. "Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостійкість і витрачає на це чимало часу і коштів. Чорнушні сайти цьому, звісно, радіють, але звертаюся до тих, хто їм платить: не дочекаєтеся! У мене чиста совість, і мені нема за що червоніти. Сподіваюся, що НАБУ і САП – теж, і вони, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над "і", – написав він.

За його словами, оголошення підозри нібито пов'язане із позачерговими парламентськими виборами. Насалик балотується самовисуванцем у нардепи в окрузі №85 із центром у Калуші на Івано-Франківщині.

​ - важно, какие будут последствия этого", - Игорь Насалик в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Ігор Насалик dsnews.ua

"Як кажуть в Одесі, "не робіть мені нерви", ви все одно нічого не доб'єтеся. До речі, ніякого обшуку в моєму будинку у Козині не було, як не було і розписок – тільки "липа", що вже встановлено експертизою МВС і СБУ . А що стосується підозри НАБУ і САП щодо нібито декларування мною недостовірної інформації, то повідомляю, що ця підозра була підготовлена на основі відповідного рішення НАЗК, яке було визнане незаконним і скасоване Верховним судом України ще 10 квітня 2019 року", – зазначив Насалик.

При цьому у коментарі виданню "Главком" міністр заявив, що пов'язує інформацію щодо повідомлення йому про підозру зі своїм конфліктом із колишнім власником телеканалу ZIK Петром Димінським, який нині переховується від слідства за кордоном.

"Олігарх" Димінський мстить мені, бо, коли мене призначили міністром, я відмовився призначати його людей на посади в системі ПЕК і вирішувати інші питання", – сказав Насалик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що узгодила звинувачення Насалику і кільком головам обласних державних адміністрацій.

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