"Не поспішайте судити Гіркіна": генерал СБУ розповів, як покарати Росію за MH17

До відповідальності за катастрофу Boeing 777 рейсу MH17, який був збитий на Донбасі 17 липня 2014 року, необхідно притягнути представників військово-політичного керівництва Росії.

Лише в такому разі РФ може бути визнана винною в авіакатастрофі, заявив у ефірі ObozTV екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

Вовк закликав розпочати з нижньої ланки – командира 53-ї ракетної бригади ЗС РФ, якій належав "Бук".

"Встановлений командир бригади, якій належав "Бук" (Сергій Мучкаев. – Ред.). Чому йому немає підозри? Це офіційна особа, представник військового керівництва Росії... Все йде до того, щоб Росію не зачепити як державу, причетну до цього злочину", – попередив він.

На думку Вовка, четверо встановлених підозрюваних – лише поплічники. І навіть якщо їм винесуть вирок, це жодним чином не відіб'ється на Росії.

"Вони приватні особи. Не встановлена їхня причетність до державних структур РФ, щоб перенести обвинувачення на державу Росія", – пояснив генерал-майор.

"Я вітаю їхнє притягнення до відповідальності. Але я б не став поспішати із судом. Якщо ми втягнемося в суд – а це ще 5 років щонайменше – і засудимо цих чотирьох, то на цьому ми поставимо крапку. Не будуть встановлені організатори та Росія не буде притягнута до відповідальності", – наголосив він.

Більше того, Вовк не виключив, що навіть ці четверо підозрюваних можуть уникнути вироку.

"Потрібен комплекс доказів. А комплексу, на жаль, я сьогодні не бачу", – уточнив український силовик.

Він ще раз закликав не квапитися із судом: "Якщо будемо поспішати, то ми загубимо справу і навіть зробимо Росію невинуватою".

Минуло 5 років від дня катастрофи MH17 Twitter.com/EMBUkraine

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі був збитий пасажирський Boeing 777, який здійснював рейс MH17 із Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпур (Малайзія). В результаті трагедії загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Серед них – 80 дітей.

Для розслідування катастрофи була створена Міжнародна слідча група (JIT). Вона встановила, що літак збили з ПЗРК "Бук", який був доправлений із Російської Федерації до району, підконтрольного терористам.

У 2019 JIT заявила про готовність розпочати судовий процес у березні 2020 року.

На лаві підсудних мають опинитися троє росіян: колишній полковник ФСБ і "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза") і громадянин України Леонід Харченко ("Кріт"), командир "розвідувального батальйону у 2-му відділі ГРУ ДНР".

З повним розслідуванням можна ознайомитися тут.

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