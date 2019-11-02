Не помітив, як збив: у Черкасах чоловік загинув від наїзду маршрутки

У Черкасах маршрутка №8 на смерть збила молодого чоловіка. Трагедія сталась 1 листопада близько 21:00 біля місцевого палацу спорту "Будівельник" на проспекті Хіміків.

Загиблому було 29 років. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці події.

За словами свідків, чоловіка вдарило дзеркалом автобуса, що проїжджав повз. Від отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці.

У Черкасах маршрутка збила пішохода Facebook / Патрульна поліція Черкаської області

Згодом інформацію про ДТП на своїй Facebook-сторінці підтвердила й Патрульна поліція Черкаської області. За даними полісменів, водій маршрутки, збивши пішохода, не зупинився і поїхав далі. Однак один із очевидців наздогнав автобус і повернув його на місце події.

Пояснюючи ситуацію, кермувальник маршрутки заявив, що не бачив, як скоїв наїзд на чоловіка.

Нині всі деталі ДТП з’ясовує слідчий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, того ж вечора у Черкасах сталась ще одна страшна аварія, внаслідок якої загинула молода жінка.

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