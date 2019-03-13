"Не побавишся!" Ватажки "ЛНР" видали кабальний указ

У фейковій республіці "ЛНР" незаконна влада видала указ про обов'язкове залучення мирних жителів до виконання робіт для потреб оборони.

Документ у своєму Twitter показав блогер Necro Mancer. Відзначається, що громадян мають намір задіяти до "ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення повредленних об'єктів економіки, систем життєзабезпечення населення і військових об'єктів, а також боротьби з пожежами, епідеміями та епізоотіями".

"Ось тільки я не зовсім зрозумів, що буде рабу, який не прибуде", – написав блогер.

RT

"У" Народній Республіці "не побавишся", – сміються у коментарях під твітом через нововведення.

"Громадяни зобов'язані прибути згідно з наказом у вказане місце до призначеного часу і виконувати вимоги уповноважених органів при виконанні робіт для потреб оборони". Ось тільки я не зовсім зрозумів, що буде рабу, яка не прибуде https://t.co/8beoh56JVu # Орлоя # документ pic.twitter.com/iwxj4I7W44 - Necro Mancer (@ 666_mancer) 13 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Багато ріелторів не рекомендують жителям міста продавати свої квартири до виборів президента України, сподіваючись що після березня ситуація зміниться.

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