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"Не побавишся!" Ватажки "ЛНР" видали кабальний указ

1.5тЧитати матеріал російською

У фейковій республіці "ЛНР" незаконна влада видала указ про обов'язкове залучення мирних жителів до виконання робіт для потреб оборони.

Документ у своєму Twitter показав блогер Necro Mancer. Відзначається, що громадян мають намір задіяти до "ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення повредленних об'єктів економіки, систем життєзабезпечення населення і військових об'єктів, а також боротьби з пожежами, епідеміями та епізоотіями".

"Ось тільки я не зовсім зрозумів, що буде рабу, який не прибуде", – написав блогер.

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"Не побавишся!" Ватажки "ЛНР" видали кабальний указ

RT

"У" Народній Республіці "не побавишся", – сміються у коментарях під твітом через нововведення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Багато ріелторів не рекомендують жителям міста продавати свої квартири до виборів президента України, сподіваючись що після березня ситуація зміниться.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Луганська і Луганської області
Місце
УкраїнаЛуганськ
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
“ Отмечается, что граждан намерены задействовать в "ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении повредленных объектов экономики" - я не понял, лугандонов погонят на немытую за вывезенными цапьём предприятиями? А шо на это в Кремле скажут?
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