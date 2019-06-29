"Не підпускають на гарматний постріл": росЗМІ задумали новий фейк про Україну

Російські спецслужби планують запустити нову пропагандистську інформаційну кампанію з дискредитації українських військових на Донбасі.

Так, у найближчі дні в "ДНР" мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти сюжет про "злочини ЗС України проти мирного населення "республіки", повідомив на сторінці у Facebook координатор "Інформаційного Спротиву" Юрій Карін.

Як розповів він, основними дійовими особами сюжету стануть сім українських військовослужбовців, які потрапили в полон терористів біля населеного пункту Новотроїцьке 22 травня.

Українці пересувалися в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, і водій відхилився від маршруту, потрапивши на тимчасово окуповану територію.

Ілюстрація. КПВВ на Донбасі informator.news

За інформацією Каріна, наразі військових утримують у Макіївському СІЗО, де з ними "працюють" представники російських спецслужб, застосовуючи психологічний тиск.

"Полоненим роздані для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони повинні будуть озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікава деталь – місцевих колабораціоністів, які перейшли на службу окупантам в "органи безпеки "Л/ДНР", до полонених не підпускають на гарматний постріл", – написав він.

Вказується, що, за версією пропагандистів, "українська ДРГ" у складі 8 осіб, нібито за наказом командування ООС, прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричних мереж і т.д.).

У момент переходу лінії розмежування українські воїни, "завдяки пильності розвідки і контррозвідки терористів", були захоплені в полон.

Військовослужбовці під загрозою життя повинні будуть розповісти і підтвердити цю фейкову версію подій, також будуть сфабриковані документальні докази.

Карін нагадав, що водій вантажівки нещодавно повернувся на підконтрольну українській владі територію.

Так, в Україні 28 червня відбулося повернення полонених. Після переговорів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були звільнені четверо українців.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області на Донбасі.

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