Хочу рассказать вам свою историю борьбы за сына. И прошу помощи у журналистов, так как столкнулся с полным "решаловом" и произволом госслужащих - и общественный резонанс остается для меня последней надеждой добиться справедливости.

Эта история тянется еще с 2016 года, когда моя бывшая жена Елена Янке лишила меня родительских прав по поддельным документам и без моего ведома - "заочным" решением суда. При этом я даже не подозревал, что юридически - уже не папа для своего ребенка. И продолжал принимать активное участие в жизни Ромы.

Обо всем этом я узнал в конце декабря 2017 года, когда жена улетела на ПМЖ в Германию, забрав сына - ведь благодаря этому самому решению брать у меня разрешение на вывоз ребенка ей уже было не нужно.

В феврале 2018 года через Подольский районный суд города Киева я добился признания заочного решения о лишении меня родительских прав неправомерным и недействительным. В том же году начались суды в Германии - по Международной конвенции о похищении детей.

Я эти суды выигрываю. В одном из заседаний моя бывшая жена даже призналась в поделке документов и обмане. Эти показания потом легли в основу уголовного дела на главу Службы по делам детей Подольского района города Киева, которая помогала моей бывшей супруге и подделывала документы, без которых Елене не удалось бы отобрать у меня ребенка.

Суд в городе Кельн выносит решение о том, что ребенок должен быть возвращен в Украину. И расписывает в своем решении неправомерность действий Елены Янке и Подольского райсуда.

Титульная страница решения Местного общего суда г. Кельн (Германия)

Нотариально заверенный перевод решения Местного общего суда г. Кельн (Германия)

Но моя жена отказывается выполнять решение немецкого суда. И для его выполнения пришлось задействовать местную полицию и судебных исполнителей.

Тогда все, казалось бы, закончилось хорошо. Я забрал Рому домой, в Украину. И уже 4 месяца он живет со мной.

Но не тут то было. Вскоре после этого бывшая жена приехала в Украину и подала апелляцию с требованием лишить меня родительских прав. Ей плевать на то, что ее признание о том, как она сделала это в первый раз, зафиксировано в решении немецкого суда. Потому что, как она заявила мне в одном из телефонных разговоров, она обо всем уже договорилась - и отберет у меня сына.

И в последнее время у меня появилось ощущение, что она не блефует. Ведь судья Апелляционного суда Киева открывает дело с пропущенным сроком подачи апелляции - без восстановления срока, без ордера адвоката, который подал апелляцию. Все, что происходит на последних трех заседаниях суда, подтверждает слова моей бывшей жены...

Бывшая жена проведывает Рому у нас дома

30 июля в 12.00 начнется очередное - решающее - заседание суда, на котором меня хотят незаконно и неправомерно лишить родительских прав и отобрать сына, который живет со мной. Отобрать, чтобы снова увезти в Германию.

Я безумно боюсь снова потерять ребенка. Рома приходит в ужас от мысли вернуться в новую семью своей мамы. Говорит, что над ним там издевались. И Елена, и ее новый муж Александер Янке били моего сына, морили голодом. Когда я его забирал, он не знал немецкий язык, несмотря на то, что к тому моменту больше года жил в Германии. Рома даже на русском уже плохо говорил. Не знал алфавит. Не умел считать. Употреблял нецензурные выражения. Мой 6-летний сын на момент возвращения в Украину весил всего 20 кг - при росте 122 см. И у у него было подорвано здоровье: после полного обследования в Украине он уже перенес две операции...

Уже после я узнал, что Елена поставила нашего общего сына на учет к немецкому психиатру. И при каждом визите к нему заставляла Рому устраивать в кабинете врача истерику. Так она "собирала доказательства" для немецкого суда. К счастью, такие "доказательства" суд рассматривать не стал.

Заключение немецкого психиатра

Сейчас Рома уже знает все буквы. Умеет читать по слогам. Понемногу учится считать. Наконец начал разговаривать полноценно. Весит 25 кг при росте 124 см. Он очень любит папу. И постоянно просит сделать все возможное, чтобы мама его не забрала и опять не увезла в Германию.

Заключение украинского психиатра, май 2019 года

Все, о чем я рассказал, я могу подтвердить огромным количеством документов, видео. И мне очень хочется верить, что суд 30 июля услышит мои аргументы - и примет законное решение. Для меня в этот день действительно решается судьба Ромы. Да и моя судьба - тоже. Потому что во второй раз потерять своего ребенка, которого люблю больше жизни, я просто не могу.

Кстати, любопытный момент: адвокат начальника Службы по правам детей Подольского района Виктории Маринченко (которая помогала моей бывшей жене украсть у меня Рому в первый раз) и адвокат моей бывшей жены Елены Янке - один и тот же человек.

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