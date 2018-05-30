"Не кажіть мамі": спливли нові факти про ДТП із Зайцевою

У Харкові підозрювана у справі про смертельне ДТП Олена Зайцева в день аварії їхала без прав і просила поліцію не говорити про це її мамі.

Деталі ДТП стали відомі 30 травня під час засідання Київського райсуду у Харкові, пише "057.ua".

На відео з бодікамер поліцейських зафіксовано, як Зайцева на місці ДТП просить поліцію не знімати її. Також на записі підтверджується, що дівчина не мала при собі водійських прав і в діалозі з поліцією попросила не говорити про це її мамі.

Крім цього, адвокат захисту надав суду докази, що Зайцева приймала препарат "Пенталгін" (анальгетик).

Олена Зайцева і Геннадій Дронов на засіданні суду 057.ua

Олена Зайцева і Геннадій Дронов на засіданні суду 057.ua

Повідомляється також, що суд ухвалив викликати автомеханіка як свідка, щоб розшифрувати матеріали справи і встановити, на якій швидкості їхав Lexus підозрюваної.

Крім того, під час судового засідання прокурор попросив продовжити термін утримання під вартою, який закінчується 1 червня, ще на 60 днів.

Як писав OBOZREVATEL, рідні загиблого у страшній аварії у Харкові Олександра Євтєєва не вірять в те, що винних у трагедії дійсно покарають.