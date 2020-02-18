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18 лютого • оновлено в 22:42
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"Не хочуть миру!" У РБНО зробили важливу заяву про атаку РФ на Луганщині

3.8т
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Спроба військових РФ прорватися через лінію розмежування на Луганщині була спланованою провокацією.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі каналу "Україна 24", зв'язавши 18 лютого з датами трагічних подій на Майдані і боїв біля Дебальцевого.

"Я впевнений, що звільнення помічника Путіна [Владислава Суркова] – це один ланцюг подій, які відбулися сьогодні. Є певна кількість осіб, які не хочуть, щоб був мир на території Луганської та Донецької областей, і щоб припинилася війна", – вважає Данилов.

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Він додав, що в результаті боїв загинув один боєць ЗСУ, ще троє поранені, двоє отримали контузію. Водночас було ліквідовано п'ятьох терористів.

Олексій Данилов

Олексій Данилов

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олекcій Данілов
Тег
РНБО
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Да все НОРМАЛЬНЫЕ люди, в том числе из ЕС понимают - провокация нужна была только "Партии боевых пидapaсов Украины". Но никак не Путину. Это мир еще Украини припомнит!!
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