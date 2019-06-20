"Не хочу знати такого сина": мати вбивці Даші Лук'яненко відмовилася від нього

Мати 22-річного Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області, висловила впевненість, що це зробив саме він, і відмовилася від сина.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Жінка заявила, що не захищатиме свою дитину. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він дійсно зізнався, це він зробив. Дуже багато речових доказів. Не могли на нього тиснути і підставити. Я боялася, що десь на території знайдемо якісь речі, які належать Дарії, але коли в дійсності дитину знайшли, знайшли багато доказів. Це він зробив! Я відмовилася від нього, у мене немає сина, я не хочу знати такого сина", – поділилася мати Тарасова.

Мати Миколи Тарасова Скріншот з відео

Відзначається, що коли Микола скоїв злочин, вдома крім нього нікого не було. Сім'я поїхала в Одесу, а сина попросили розвантажити товар на базарі. Там він і вистежив дитину сусідів, а згодом затягнув у двір і намагався згвалтувати, а потім зарізав.

При цьому, місцеві жителі не вірять, що родичі підозрюваного могли не знати про злочин. Базарний контейнер сім'ї обписали червоною фарбою. А в день, коли тіло Даші знайшли у дворі Тарасових, односельці ледь не вчинили самосуд, у зв'язку з чим поліція порадила сім'ї виїхати з Іванівки.

Скріншот з відео

"Я піду на поліграф, я відповім на всі питання. Він бачив, що я з тиском 190 на 115 пурпурно-червона бігаю, шукаю дитину і він бігає поруч біля мене і ні слова мені не сказав. А як людям тепер пояснити, що я насправді про це не знала", – зазначила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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