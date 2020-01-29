Не Арбузов: ВАКС заявив, що заочно взяв під варту соратника Януковича

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) насправді заочно взяв під варту колишнього віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова Андрія Клюєва, а не Сергія Арбузова.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі ВАКС OBOZREVATEL. "Клюєва дійсно заочно взяли під варту. Рішення ухвалене за частиною 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зараз його пошуком займаються компетентні органи", – розповіли у суді.

Нагадаємо, що Арбузов підозрюється в тих самих злочинах, що і Клюєв. Профайли обох ексчиновників опубліковані в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України за вказаною статтею.

ВАКС і Янукович

Профайл Клюєва у базі МВС Скріншот сторінки

Профайл Арбузова у базі МВС Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 січня з'явилася інформація про те, що ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр-міністру та ексголові НБУ Сергію Арбузову у вигляді тримання під вартою. Однак з'ясувалося, що ці дані не відповідають дійсності.

Нагадаємо, ГПУ поставила крапку у справі Арбузова ще на початку січня 2019 року. Йому інкримінується зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 млн грн.

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