Головна Новини
29 січня • оновлено в 15:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Не Арбузов: ВАКС заявив, що заочно взяв під варту соратника Януковича

1.4т
Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) насправді заочно взяв під варту колишнього віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова Андрія Клюєва, а не Сергія Арбузова.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі ВАКС OBOZREVATEL. "Клюєва дійсно заочно взяли під варту. Рішення ухвалене за частиною 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зараз його пошуком займаються компетентні органи", – розповіли у суді.

Нагадаємо, що Арбузов підозрюється в тих самих злочинах, що і Клюєв. Профайли обох ексчиновників опубліковані в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України за вказаною статтею.

ВАКС і Янукович

ВАКС і Янукович

Профайл Клюєва у базі МВС

Профайл Клюєва у базі МВС

Скріншот сторінки

Профайл Арбузова у базі МВС

Профайл Арбузова у базі МВС

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 січня з'явилася інформація про те, що ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр-міністру та ексголові НБУ Сергію Арбузову у вигляді тримання під вартою. Однак з'ясувалося, що ці дані не відповідають дійсності.

  • Нагадаємо, ГПУ поставила крапку у справі Арбузова ще на початку січня 2019 року. Йому інкримінується зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 млн грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Андрій Клюєв Сергій Арбузов
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Національне антикорупційне бюро України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги