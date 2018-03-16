Названо топ-3 кіберзлочини в Україні

Голова кіберполіції України Сергій Демедюк розповів, що трьома найпоширенішими кіберзлочинами в країні є інтернет-шахрайство, втручання в електронні системи і протиправний контент.

"Інтернет-шахрайство, створення фішингових сайтів (шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують - Ред.) - все це відбувається постійно. Також це спам-розсилки зі шкідливим програмним забезпеченням, коли після переходу за посиланням блокуються комп'ютери", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Крім того, в Україні зафіксовано продаж різних баз даних, зокрема державних.

"При цьому, під виглядом продажу баз даних активно працюють шахраї, адже вони впевнені, що потерпілий ніколи не прийде в поліцію зі словами: "Я тут хотів купити базу даних громадян, а мене "кинули". Відповідно, таких заяв немає. Втім, нам все-таки вдається виявляти потерпілих, домовлятися з ними, пояснювати, що шахраїв необхідно притягати до відповідальності", - додав Демедюк

"Втручання в електронні системи, злам акаунтів, сайтів - ця тенденція за масовістю у нас займає друге-третє місце. І також протиправний контент: створення і поширення дитячої порнографії, продаж заборонених речей в інтернеті, створення відповідних майданчиків не тільки в класичному інтернеті, але і в мобільних месенджерах -Telegram, Viber", - резюмував глава кіберполіції.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше українцям пояснили, як покарати кібершахраїв через аферу з банківськими картками.