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Назване ім'я організатора замаху на Бабченка

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Організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, якого раніше згадували тільки як громадянин Г., звуть Борис Герман.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою стосовно Германа Бориса Львовича - підозрюваного за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації приготування до терористичного акту, тобто застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)", - йдеться у повідомленні.

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Журналіст Оксана Коваленко уточнила, що підозрюваного звуть Борис Герман.

Журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Борис Герман був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова та Ігоря Плохого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" імовірного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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