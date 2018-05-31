Назване ім'я організатора замаху на Бабченка

Організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, якого раніше згадували тільки як громадянин Г., звуть Борис Герман.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою стосовно Германа Бориса Львовича - підозрюваного за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації приготування до терористичного акту, тобто застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Оксана Коваленко уточнила, що підозрюваного звуть Борис Герман.

Підозрюваним в Організації убивства Аркадія Бабченка є Борис Герман. Документи на нього вже передані до Щевченківського райсуду. Будуть обирати йому запобіжний захід — Oksana Kovalenko (@superumka) May 31, 2018

Журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Борис Герман був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова та Ігоря Плохого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" імовірного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.