Названо ім'я морпіха, який загинув під Зайцевим. Фото Героя
Під Зайцевим на Донбасі 13 липня загинув морпіх Дмитро Красногрудь
Боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої, отримавши численні осколкові поранення
Командиру розвідувального взводу окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти був 41 рік
Під Зайцевим на Донбасі 13 липня загинув захисник України.
Військовим Збройних сил України, який загинув 13 липня під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС в районі Зайцевого на Донеччині, виявився Дмитро Красногрудь.
Командиру розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти був 41 рік. Про це повідомили на сторінці 35-ї ОБМП у Facebook.
Як відомо, Дмитро Красногрудь отримав численні осколкові поранення, які виявилися несумісні з життям, внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою
Дмитро Красногрудь підірвався на невідомому вибуховому пристрої в зоні ООС 13 липня (Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти)
Командування бригади та побратими бійця висловили щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку із загибеллю захисника.
"Гірко сприймати втрату побратима. Вічна пам'ять! Слава Герою України!", – зазначили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 липня, в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер ще один український захисник.